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Утверждена программа Азиатских Игр-2026 в Японии

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- Самуэль Деди Ирие
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Исполнительный совет Олимпийского совета Азии (OCA) утвердил окончательную спортивную программу 20-х Летних Азиатских Игр, которые пройдут с 19 сентября по 4 октября 2026 года в японских городах Айчи и Нагоя.

В программу вошли 41 вид спорта, объединяющий 68 дисциплин и 460 соревновательных событий. Всего будет разыграно 460 комплектов наград: 217 в мужской категории, 204 - в женской и 39 - в смешанных соревнованиях.

Среди включённых видов спорта - традиционные олимпийские дисциплины, такие как лёгкая атлетика, плавание, футбол и теннис, а также новые и региональные виды, включая киберспорт, брейкинг, сепактакрау, ушу и кабадди.

Кроме того, программа включает бокс, дзюдо, регби-7, тяжёлую атлетику, современное пятиборье, фехтование, скейтбординг, греблю, парусный спорт и боевые искусства - джиу-джитсу, кураш и MMA.

Япония станет хозяйкой Азиатских Игр в третий раз: ранее игры проходили в Токио в 1958 году и в Хиросиме в 1994 году.


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URL: https://www.vb.kg/448321
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