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Нуржигит Акунов проведет бой на Open FC-55 в Санкт-Петербурге

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- Самуэль Деди Ирие
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Кыргызстанский боец ММА Нуржигит Акунов, известный в мире ММА под прозвищем "Чёрная Акула", выступит на турнире Open FC-55, который пройдёт 19 июля в Санкт-Петербурге.

В полусреднем весе (до 77.1 кг) Акунов (6 побед, 1 поражение) встретится с российским бойцом Константином Черниковым (4 победы, 2 поражения). Этот бой станет претендентским: победитель получит право побороться за чемпионский пояс Open FC.

Акунов представляет клуб "Улуу Кыргыз" и считается одним из перспективных бойцов из Кыргызстана. Организаторы турнира и болельщики ожидают яркое и напряжённое противостояние.


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URL: https://www.vb.kg/448323
Теги:
смешанные бои, Кыргызстан
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