В "Кой-Ташской бригаде" поговорили о Родине, языке и личностном росте

В воинской части №73809 и Центре боевой подготовки Вооружённых сил Кыргызской Республики, расположенных в Чуйской области, прошли занятия с личным составом на тему "Родина, язык, молодость" и "Личностное развитие и финансовая грамотность".

Инициаторами встречи выступили известные общественные деятели, предприниматели и коучи. Среди них - руководитель Республиканского общества "Кыргызский язык", Заслуженный деятель культуры КР Райымжан Курбанов, преподаватель Международного центра бизнес-обучения САМО Улан Абдыкеримов, автор книжного проекта и коуч по личностному развитию Эрлан Смайыл уулу, а также гражданский активист и певец Шумкар Тынчтыкбек уулу.

Занятия были проведены в формате интерактивных тренингов. С военнослужащими говорили о личностном росте, вредных привычках и негативных последствиях азартных игр и употребления наркотических веществ. Отдельное внимание спикеры уделили вопросам финансовой грамотности, объяснив, как грамотно распоряжаться деньгами и выстраивать личный бюджет.

Напомним, войсковая часть 73809 входит в состав не менее прославленной и героической 8 гвардейской мотострелковой дивизии имени Героя Советского Союза генерал-майора Ивана Васильевича Панфилова. Ее еще называют в народе – "Кой-Ташская бригада", и она была сформирована более века назад, в начале прошлого века, вернее в 1918 году, и получила название "2 крестьянский полк", потом преобразована в мотострелковый полк имени одного из видных героев Гражданской войны, нашего земляка Михаила Васильевича Фрунзе.