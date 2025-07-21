Эрназарова: "Пропавшие без вести солдаты заслуживают награды за Победу"

В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне необходимо посмертно наградить всех солдат Красной Армии, пропавших без вести на полях сражений. С таким предложением в интервью нашему изданию выступила директор фонда "Институт развития общественных отношений стран Центральной Азии"Калдан Эрназарова.

По ее словам, их имена не забыты потомками, которые по зову сердца выходят на "Бессмертный полк" с табличками, где указаны только фамилии их предков, воевавших в ВОВ без фотографий. Не у всех перед войной была возможность сфотографироваться, особенно в сельской местности.

"Безвозвратные потери СССР в годы Великой Отечественной войны составили 11 944 100 человек, из них:

Погибших - 6 885 000;

Пропавших без вести и пленных - 4 559 000.

Каждый пятый солдат был отмечен наградой, всего звание Героя Советского Союза получили 11 681 человек, а 2 532 стали полными кавалерами ордена Славы. Однако точное количество погибших и награжденных по республикам определить сложно.

Каждая из 15 республик Советского Союза внесла свой вклад в Великую Победу пропорционально численности населения и экономическому развитию. Война унесла жизни более 14 миллионов жителей РСФСР, 7 миллионов - Украины, 2,3 миллиона - Белоруссии, 660 тысяч - Казахстана, 550 тысяч - Узбекистана, по 300 тысяч - Грузии и Азербайджана, 180 тысяч - Армении, 170 тысяч - Молдовы, 100 тысяч - Туркменистана, по 120 тысяч Кыргызстан и Таджикистан. Кто больше, кто меньше, но каждый народ, живший в то время в СССР, пожертвовал своими во имя Победы", - подчеркивает Эрназарова.

Сегодня, по ее словам, ведется информационная война против истории СССР, попытки рассорить народы, когда-то сплоченные Великой Победой. Поэтому, считает она, необходимо достойно почтить тех, чьи подвиги не были отмечены в силу трагических обстоятельств.

"Солдаты Красной Армии погибали не только в бою, многие оказались в плену, где умерли от голода, болезней, были сожжены в концлагерях. Поэтому многие остались незахороненными. Останки, которые сегодня находят поисковики, не всегда и не все можно опознать. А ДНК-анализ - это дорого, требует времени и баз данных. Именно я обращаюсь к руководству Российской Федерации, как правопреемнику СССР и хранителю Флага Победы, что необходимо напомнить миру, что Победа была одержана советскими солдатами. В связи с этим в год 80-летия Победы над фашистской Германией уместно отдать почести всем пропавшим без вести на полях сражений солдатам Красной Армии и представить их посмертно к награде, хотя бы медалью "За Победу над фашистской Германией в 1941–1945 гг.".

До сих никто не отметил их подвиг, но они погибли незахороненными. Каждый солдат, без исключения, пропавший без вести, погибший или дошедший до Берлина приближал День Победы. Государство должно признать это. А каждая семья, потерявшая своих родных в войне, считает их героями", - добавила она.

По мнению Эрназаровой, передача награды родственникам - это не только акт исторической справедливости, но и шанс вновь объединить народы бывшего СССР.

"Эта медаль будет храниться как реликвия в семьях потомков фронтовиков много поколений. Это лучшая пропаганда истории ВОВ и СССР, вопреки всем противникам заслуг солдат Красной Армии. Списки для награждения могут составить военкоматы бывших республик СССР. Информацию можно пополнить из архивов Министерства обороны СССР.

Следует заранее объявить о подготовке такой кампании через СМИ всех стран СНГ. Подключить министерства обороны на местах, проработать процедуру вручения после подготовки первичных списков. Нужна серьезная, систематическая информационная поддержка по всем бывшим республикам", - предложила она.

Калдан Эрназарова также поделилась личной семейной историей.

"Мой дед, Татаев Эрназар - казах, призванный на фронт, пропал без вести в 1943 году в боях в Калмыкии. Моя бабушка Манат всю жизнь сохранила верность мужу и растила сына, моего отца 1940 года рождения, одна. Два младших брата деда вернулись с войны, один был в концлагере. Они были награждены. Но мой отец, которому 85 лет, всегда ощущал, что к нему относились иначе, ведь его отец не погиб, а пропал без вести. Для таких, как мы, такая награда станет особой гордостью. Отдельное внимание героям, не получившим при жизни звание Героя Советского Союза. У каждого народа СССР есть герои, которых незаслуженно обделили наградой. Это, например, казах Рахимжан Кошкарбаев, татарин Григорий Булатов, дагестанец Аблухаким Исмаилов и украинец Алексей Берест. Их подвиги известны, они водрузили Знамя Победы над рейхстагом. Присвоение им звания Героя ВОВ исполнит желание целых народов", - отметила эксперт.

Кроме того, Калдан Эрназарова предложила создать интернациональные студенческие поисковые отряды (ИСПО):

"Многие захоронения утеряны. Солдатские жетоны не сохранились. Не было специалистов, учета. Нужно массовое участие добровольцев. Поисковые отряды могут создаваться из студентов вузов и ссузов стран СНГ, особенно во время каникул. Это даст возможность им узнать друг друга, почувствовать сопричастность к истории. Участие в поиске - почетная обязанность потомков. Захоронение останков - моральный долг. Программа может финансироваться общественными и государственными структурами. Нужна поддержка государств бывшего СССР".

Наконец, Эрназарова предложила создать виртуальный музей общей истории СССР.

"Сейчас в Казахстане и других странах идет давление со стороны прозападных НКО по пересмотру истории. Молодежь подвержена этому. Виртуальный музей поможет восстановить картину прошлого. В создании могут участвовать школьники, которых стоит награждать за активность. Экспозицию можно строить на базе энциклопедий СССР: от освоения целины до достижений в культуре, науке и космосе. Для работы над музеем нужно привлекать историков, аналитиков, молодых IT-специалистов. Это станет альтернативой однобокой информации", - сказала она.

Все эти инициативы, по словам Калдан Эрназаровой, были высказаны ею на форуме "Антициклон", прошедшем 23 июня в Воронеже. Она надеется на широкую поддержку своих предложений.