Сержант Голубев обрел покой: семья бойца нашла его могилу в Бишкеке

Еще год назад семья сержанта 15-й танковой бригады Александра Александровича Голубева и представить не могла, что сможет побывать на могиле своего деда. В документах военного времени было допущено множество ошибок, произошло несколько накладок. Но совместные усилия поискового движения Кыргызстана "Наша Победа - Биздин Жениш" и самой семьи помогли распутать невозможное.

Внук умершего от ран воина - Александр Владимирович Голубев - вместе с супругой Еленой приехали в Бишкек. Ранним утром на Братском кладбище "Кызыл-Аскер" собрались все, кто имел отношение к этой памятной истории: представители совета ветеранов г. Фрунзе, Сил воздушной обороны Кыргызской Республики, совета ветеранов Афганистана "Боевое братство", Внутренних войск и комендатуры, мотоклуба, сотрудники кладбища и поисковики.

Когда воины внутренних войск торжественно пронесли венок с лентой "Сержанту 15-й танковой бригады Голубеву А. А." мимо рядов плит с именами бойцов, умерших от ран в госпиталях города Фрунзе, на кладбище воцарилась тишина.

А когда внук с супругой подошли с цветами к плите с надписью: "Сержант Голубев Александр Александрович, 1913–1942", было слышно, как скрипел песок под раскалённым солнцем.

- Деду было 29 лет, когда он умер, а мне уже больше пятидесяти. Получается, мы с двух сторон пытались восстановить справедливость. Мы долго не могли понять, где он захоронен - в некоторых документах значилось, что он похоронен в Семипалатинске. Однофамильцев с инициалами А. А. оказалось десятки. И хорошо, что одна наша сотрудница на работе нашла сообщение о том, что поисковое движение Кыргызстана ищет родных солдат, захороненных на Братском кладбище "Кызыл-Аскер". Среди них была фамилия деда. Когда мы связались, поисковики задали много вопросов, уточняли детали. Здесь же, на кладбище, оказалось две плиты с именем "Голубев Александр Александрович" - на одной указан 1942 год смерти, на другой - 1943. Раньше не было интернета, и считалось, что это два разных бойца, - рассказал Александр Голубев.

После церемонии на кладбище делегация направилась к зданию станции Скорой помощи на улице Исанова - в годы Великой Отечественной войны здесь располагался эвакогоспиталь №4178. Представитель мотоклуба сопровождал кортеж с флагом Кыргызстана и копией знамени Победы.

Председатель комиссии по сохранению памятников городского совета ветеранов Калбюбю Мансеитова рассказала, что в 2017 году на здании была установлена мемориальная плита: "В этом здании в 1942–1945 гг. располагался госпиталь №4178".

- Тогда еще была жива медсестра, работавшая здесь во время войны. И то, что поисковики продолжают собирать частички той истории, ищут потомков раненых очень важно, - отметила она.

Экскурсию для внука сержанта Голубева провела старшая смены станции Скорой помощи Гульнура Абджапарова. Она показала, где располагалась реанимация, где был вход, столовая. Женщина призналась, что присутствовала на открытии мемориальной доски и помнит, с какой теплотой ветераны делились своими воспоминаниями о госпитале и тех, кого удалось спасти.

Ветеран Афганистана и Баткена Самат Батырбеков также принял участие в памятном мероприятии:

- Узнав, что приедет внук бойца, я вместе с руководителем товарно-сырьевой биржи Михаилом Петровым поехал выбирать венок. Мы заказали специальную ленту - "Сержанту 15-й танковой бригады Голубеву Александру Александровичу". И рады, что сама церемония прошла без лишней помпезности, строго, по-военному, но очень душевно. Так, как и нужно чествовать память всех, кто покоится на этом кладбище, и уважать семью сержанта Голубева.

Поисковики подготовили для семьи особенный подарок - визуальную карту, на которой были отмечены боевой путь Александра Голубева, история 15-й танковой бригады, фото здания Скорой помощи, где во время войны располагался госпиталь, а также список бойцов, умерших в нём.

- Мы с глубоким уважением относимся к тем, кто ищет своих пропавших без вести дедов и прадедов, приезжает поклониться их памяти. И здорово, что внук сержанта Голубева приехал, как только все выяснилось. Мы видели, как он волновался, и на кладбище, и в здании Скорой помощи. Он пытался представить, как его дед общался с врачами, медсестрами, в какой палате лежал. Семья Голубевых подарила большой букет роз сегодняшним медикам, ведь они, как и раньше, спасают жизни.

Но на этом поиски не заканчиваются. Родные привезли с собой фотографию, сделанную в госпитале №4178: на снимке - сам Александр Александрович и его товарищ. Имя последнего неизвестно.

- А вдруг это ваш дед или прадед? Возможно, новые технологии помогут найти совпадения по фото. Мы надеемся, - сказали поисковики.