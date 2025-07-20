На этой неделе самый известный узник грузинской тюрьмы Михаил Саакашвили сделал шумное заявление. Комментируя ситуацию в Армении, экс-президент Грузии отметил, что армянский премьер-министр Пашинян копирует его (Саакашвили) методы, пишет издание Asia-today.news.

Комплимент сомнительный, учитывая нынешний статус грузинского политика. Но доля истины в прозвучавших словах всё же есть. Действительно, Никол Пашинян, как и Саакашвили, с момента прихода во власть сделал резкий крен в сторону Евросоюза. Он пошёл на сближение с Брюсселем, Лондоном и Вашингтоном, выполнив главный заказ западного политикума: без боя сдать Азербайджану Нагорный Карабах. Команда, правящая в Армении, всё чаще заявляет о намерении в обозримой перспективе вступить в ЕС. Одновременно наблюдается охлаждение отношений официального Еревана с Евразийским экономическим союзом и ОДКБ.

Правда, у такого курса есть немало противников. Оппоненты премьер-министра предупреждают: подобный выбор грозит Армении тяжёлыми последствиями. Если страна разорвет связи с ЕАЭС ради гипотетического европейского будущего, её ждет скачок цен на энергоносители и продукты, потеря до 70-80% экспортных рынков и массовая безработица. Заместить эти потери нечем – Евросоюз не спешит открывать свой рынок для армянских товаров и субсидировать экономику республики. Совершенно очевидно, что в настоящее время официальный Ереван уподобился ослику, перед носом которого брюссельские бюрократы повесили аппетитную морковку. Правда, добраться до корнеплода очень и очень непросто. Тем не менее ослик послушно идёт в нужную сторону.

Лидер оппозиционного блока "Мать Армения" Андраник Теванян так комментирует нынешний курс Никола Пашиняна:

– Мы не должны становиться плацдармом для тех геополитических сил, которые хотят воевать против наших соседей… руками других государств и народов, и поэтому мы боремся против этой власти и её политики.

Отдельного разговора заслуживает вопрос Мецаморской атомной электростанции – ключевого звена в энергетической безопасности Армении. Построенная еще в советское время, АЭС покрывает около третьей части потребностей страны в электроэнергии. Однако Мецамор давно является предметом давления со стороны Запада. ЕС настаивает, что станция не соответствует современным стандартам безопасности, и предлагает профинансировать его консервацию. Того же требует и Турция: Анкара регулярно заявляет о сейсмической опасности АЭС, пугая "вторым Чернобылем". И вот, по данным бывшего секретаря Совбеза страны Арега Кочиняна, кабинет принял принципиальное решение закрыть Мецамор. Если это действительно произойдет, Армения потеряет ключевой источник электроэнергии и станет ещё более уязвимой. Оппозиция видит в этом продолжение линии Пашиняна на ослабление страны.

Одним из самых тревожных сценариев является попытка втянуть Армению в потенциальный конфликт против соседнего Ирана. Тегеран – стратегический южный сосед, с которым у Еревана традиционно добрососедские отношения. Однако в глобальном противостоянии Запада с Ираном Армения может рассматриваться как удобный плацдарм – особенно если она полностью попадёт под влияние США и НАТО.

Наконец, ещё один аспект, вызывающий беспокойство у армянской общественности и оппозиции. Это сеть биологических лабораторий, действующих при поддержке США. Данные объекты были созданы под видом центров по мониторингу заболеваний и эпидемий, однако их непрозрачность рождает множество подозрений. Согласно открытым данным, начиная с 2016 года Пентагон профинансировал в Армении создание дюжины биолабов, вложив в проект свыше $50 млн. Более того, в феврале 2024 года Минобороны Армении подписало соглашение с США об открытии новой – тринадцатой – биолаборатории в городе Гюмри. Это не может не настораживать простых армян: зачем Пентагону столько секретных биологических объектов в их маленькой стране? Уж не для подготовки ли войны "нового типа"?

Другими словами, режим Пашиняна в довольно сжатые сроки превратил свою страну в разменную монету для большой игры Запада в Закавказье. Внимательных наблюдателей настораживает тот факт, что западные кураторы заставляют своего подопечного действовать чётко по "украинской" методичке: устранение политических оппонентов и альтернативной прессы, гонение на православие, переход на НАТОвские стандарты вооружения и так далее. А из всего этого вытекает главный вопрос: какую цену должен заплатить многострадальный армянский народ за непомерные амбиции человека, который пришёл к власти в результате "цветной революции", совершённой на западные деньги?