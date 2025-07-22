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Казахстанцев могут лишить воды: что спасет от изменения климата

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- Светлана Лаптева
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По данным "Казгидромета", за последние 10 лет 6 раз наблюдалась аномалия среднегодовой температуры по Казахстану. 2024 год вошел в топ-10 самых теплых лет за всю историю наблюдений , а в целом за период с 1976 по 2024 год средняя скорость роста температуры воздуха в Казахстане составила +0,36 градуса за десятилетие. Сегодня ситуация такова, что повышение температуры – не просто более жаркое изнуряющее лето, которое мы все переживаем, например, сейчас, но и риск остаться без привычных благ цивилизации, передает Caravan.kz.

О проблеме изменения климата на глобальном уровне говорится уже долгое время. По данным Всемирной метеорологической организации, средняя десятилетняя глобальная температура за 2014-2023 годы превысила на 1,20 ± 0,12 °C среднюю температуру 1850-1900 годов.

В Казахстане также хватает своих экологических проблем, главные из которых - опустынивание земель и обмеление рек, а также загрязнение воздуха в городах. Глобальное изменение климата лишь усугубляет ситуацию. И даже такой благополучный регион Казахстана, как, например, Алматы, тоже ощущает прямое влияние не самых приятных изменений. И речь не просто о жаре, усложняющей самочувствие жителям и гостям города. По данным заведующей лабораторией "Экология биосферы" КазНУ имени аль-Фараби Насибы Байматовой, экономический ущерб от загрязнения воздуха в двух крупных городах Казахстана может достигать от 9,5% до 18,8% городского ВРП. Но даже деньги отходят на второй план, когда в кране элементарно перестает течь вода.

В 2023 году часть алматинцев посреди лета вдруг остались в прямом смысле без воды. Ситуация была шокирующей вдвойне, так как источник воды и сам водопровод были проверенными годами. Почему же что-то пошло не так? Власти заявили, что тогда из-за высокой температуры ледники начали таять сильнее обычного, что привело к селевому потоку и последующему отключению воды.

Ученые Института географии и водной безопасности РК подтверждают, что ледники, являющиеся стратегическим запасом пресной воды, в окрестностях Алматы за 70 лет уменьшились в два раза, и если рост среднегодовой температуры воздуха продолжится, то ледники могут исчезнуть к концу этого века.

Так что же так сильно греет воздух, до такой степени, что стратегический запас воды для Алматы, хранящийся в ледниках, уменьшается с каждым годом? По данным, озвученным в ходе встреч с учеными в рамках акселератора- лаборатории ПРООН в Казахстане, источниками загрязнения воздуха – смога, создающего парниковый эффект за счет выброса диоксида углерода, других газов и теплового загрязнения и фактически напрямую влияющего на потепление, в Алматы являются выхлопы автомобилей, электростанции, работающие на угле, и дым от частного сектора, где жгут в основном уголь.

Государство как на республиканском, так и на местном уровнях, предпринимает конкретные шаги для исправления ситуации. Чтобы местные электростанции не становились причиной загрязнения воздуха, угольные ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 в Алматы уже переводят на газ – запуск первых газовых турбин ожидается в 2026 году. А вот с транспортом сложнее: несмотря на строительство автобусных выделенных полос, расширение маршрутов и обновление автопарка, число заезжающих и выезжающих в город машин не сокращается. Только по официальным данным, в Алматы в сутки заезжает 700 тысяч автомобилей, в том числе 300 тысяч - из области и других регионов.

Что еще сделать, чтобы усилить спасение природы? По транспорту все достаточно просто: чем более удобный и комфортный общественный транспорт будет, тем легче станет объяснять автолюбителям, почему на общественном транспорте доехать быстрее и комфортнее, чем на своей машине. С выработкой электроэнергии ситуация гораздо интереснее. Ведь наше поколение является живыми свидетелями революции в энергетике.

Во-первых, один из ярких примеров снижения выбросов электростанций за счет снижения нагрузки на них – появление в некоторых частных домах казахстанцев солнечных панелей, которые вырабатывают электроэнергию конкретно для его жителей. Такие "личные" источники энергии уже эффективно работают в домах жителей Казахстана.

В рамках всей страны также строятся солнечные и ветровые электростанции, доля возобновляемых источников энергии уже сегодня составляет 6%. По словам ученых, резкое увеличение доли ВИЭ возможно уже сейчас, если при строительстве солнечных и ветровых электрогенераторов возводить накопители выработанной энергии. Более того, профессор и академик Герман Трофимов прогнозирует, что к 2050 году ВИЭ благодаря технологии накопления энергии может стать ведущим источником электроэнергии в мире, обогнав даже угольные и газовые атомные электростанции, не говоря об атомных. Уменьшенной версией накопителей энергии могут стать, по словам ученого, даже электромобили, способные выручить города на случай аварии на электросетях. Соответственно, с применением накопителей в ВИЭ крупные предприятия также не будут нуждаться в таких привычных угольных и газовых ТЭЦ, энергии даже им должно хватить.

Вывод напрашивается простой. Поиск и внедрение новых способов замены традиционных источников энергии – шанс спасти планету от дальнейшего изменения климата, и здесь сотрудничества граждан, ученых и чиновников не избежать. Ведь на кону- не просто деньги, а жизни наши и будущих поколений!

Источник: caravan.kz


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URL: https://www.vb.kg/448344
Теги:
вода, Казахстан
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