Забирайте классный подарок при покупке самоката в O!Store – есть рассрочка

В O!Store идёт акция: при покупке самоката вы получаете подарок на выбор – смарт-часы, шлем, сиденье, сумку для самоката или комплект защиты.

В условиях плотного городского трафика самокаты становятся настоящими укротителями пробок – особенно летом. Это удобно, экологично и экономит время в часы, когда движение на дорогах замедляется.

Самокат можно приобрести в рассрочку от O!Bank на срок от 3 до 12 месяцев:

Первый взнос – 0 %. Возможно досрочное погашение в любой момент без штрафов. Из документов потребуется только паспорт, если есть отчисления в Соцфонд КР.

Заходите на сайт, выбирайте своего двухколёсного друга в ostore.kg. Чтобы узнать наличие самокатов, звоните по номеру 0705 007 000.

Рассрочку предоставляет ОАО "О!Банк", который может отказать в её предоставлении. Срок действия акции ограничен: с 16 июля по 31 августа 2025 года. Количество товара ограничено.

ОАО "О!Банк". Лицензия НБКР №044 от 17.09.2024. Подробнее на сайте obank.kg.