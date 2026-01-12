МИД помогает вернуть тело кыргызстанки, погибшей на Мальте

Министерство иностранных дел Кыргызстана сообщило о гибели гражданки КР на Мальте, в районе залива Сент-Джордж. После получения официальной информации кыргызское посольство в Италии незамедлительно приступило к организации репатриации тела на Родину.

Дипломаты установили взаимодействие с компетентными органами Мальты и привлекли к процессу соотечественников, находящихся в стране, чтобы ускорить необходимые процедуры. Посольство сопровождает оформление документов, координирует действия всех задействованных служб и находится в постоянном контакте с родственниками погибшей.

Как сообщает издание timesofmalta, 48-летняя уроженка Кыргызстана погибла после того, как ей стало плохо в море в заливе Сент-Джордж. Рядом с ней находилась 23-летняя соотечественница, которую доставили в больницу.

Полиция указала, что инцидент произошёл около 12:40. По предварительным данным, несколько прохожих помогли кыргызстанкам выбраться из воды и оказали первую помощь. Позже на место прибыли медики и сотрудники Гражданской защиты, которые доставили пострадавших в больницу.

Позже, 48-летняя женщина скончалась. Вторая пострадавшая находится в стабильном состоянии.