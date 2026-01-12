Погода
$ 87.45 - 87.84
€ 101.57 - 102.42

МИД помогает вернуть тело кыргызстанки, погибшей на Мальте

262  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Министерство иностранных дел Кыргызстана сообщило о гибели гражданки КР на Мальте, в районе залива Сент-Джордж. После получения официальной информации кыргызское посольство в Италии незамедлительно приступило к организации репатриации тела на Родину.

Дипломаты установили взаимодействие с компетентными органами Мальты и привлекли к процессу соотечественников, находящихся в стране, чтобы ускорить необходимые процедуры. Посольство сопровождает оформление документов, координирует действия всех задействованных служб и находится в постоянном контакте с родственниками погибшей.

Как сообщает издание timesofmalta, 48-летняя уроженка Кыргызстана погибла после того, как ей стало плохо в море в заливе Сент-Джордж. Рядом с ней находилась 23-летняя соотечественница, которую доставили в больницу.

Полиция указала, что инцидент произошёл около 12:40. По предварительным данным, несколько прохожих помогли кыргызстанкам выбраться из воды и оказали первую помощь. Позже на место прибыли медики и сотрудники Гражданской защиты, которые доставили пострадавших в больницу.

Позже, 48-летняя женщина скончалась. Вторая пострадавшая находится в стабильном состоянии.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/448349
Теги:
МИД, погибшие, Кыргызстан, Помощь
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  