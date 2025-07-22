"Город за 15 минут" - качество жизни как ориентир для градостроительства

Во второй половине дня 18 июля в Sheraton Bishkek состоялся TED Talk № 2 на тему "Город за 15 минут - мечта ближе, чем кажется". Мероприятие собрало более 650 гостей: представителей СМИ, агентств недвижимости, инвесторов, клиентов и партнеров RCA Living. Тысячи зрителей также подключились к прямой трансляции в соцсетях проекта Royal Central Park.

Вдохновленные успехом первой конференции, RCA Living - застройщик комплекса Royal Central Park - совместно с ведущими экспертами в урбанистике и недвижимости провели второй TED Talk. Он стал уникальной площадкой для диалога в Кыргызстане, где концепция "города за 15 минут" оживает через данные, мировой опыт и уже стартующие проекты в Бишкеке.

"Город за 15 минут" - шанс для Бишкека

Докладчик Атай Самыйбек уулу (CEO Sonun Group) представил впечатляющие цифры: Париж сократил время передвижения на 40% за счет новой планировки; Мельбурн получил 91% довольных жителей благодаря доступу к удобствам в 20 минут; Сеул обеспечил 80% граждан доступом к основным услугам благодаря метро.

Согласно McKinsey (2023), этот подход экономит от 1000 до 1400 часов в год - почти два рабочих месяца. C40 Cities отмечает потенциальную экономию 1,8 млрд т CO₂/год, если бы четверть городов мира внедрили такой формат. OECD подтверждает рост индекса городского счастья на 22–30%.

Как отметил Атай: "Город за 15 минут - это не компактный город, а умный город, где все нужное рядом - без длительных поездок". При относительном небольшом населении и возможностях планирования Бишкек может быть региональным примером, если будет применять скоординированные стратегические подходы.

Господин Атаи Самыйбек, генеральный директор Sonun Group, поделился своими мыслями на втором TED Talk.

Он также предложил, что Бишкек должен начать реализацию модели "город за 15 минут" с отдельных городских кластеров среднего и малого масштаба. Вместо масштабных преобразований акцент следует сделать на доступности базовых услуг, использовании технологий для повышения эффективности и гибкости в адаптации.

Что еще важнее - этот процесс требует переосмысления самого подхода к развитию города: от жесткого зонирования - к фокусу на жителях, от фрагментированных действий - к скоординированному взаимодействию между властями, девелоперами и жителями.

Ключ к городу, в котором хочется жить

Модель "город за 15 минут" - не просто современная теория урбанистики, а реальный ответ на вызовы городского развития в Бишкеке. Как обеспечить людям комфортную, доступную среду без потерь во времени и качестве жизни из-за расстояний? Когда качество жизни становится центром градостроительного подхода, на первый план выходят такие факторы, как комплексность инфраструктуры, зеленые зоны, транспортная связанность и культурная идентичность. Все это формирует образ города, где человек - основа каждой стратегии.

От теоретической идеи "город за 15 минут" постепенно переходит в статус стратегического ориентира в градостроительной политике Кыргызстана. Но чтобы эта концепция стала реальностью, необходимы флагманские проекты, способные создать полноценную жилую среду. Royal Central Park - яркий пример такого проекта: масштабный многофункциональный город, сочетающий современное планирование, технологии и реальные сценарии. Проект не только улучшает инфраструктуру Бишкека, но и задает новые стандарты жизни: когда человек может жить, работать, учиться и отдыхать в радиусе 15 минут - там, где счастье и удобство становятся настоящей ценностью современного города.

Господин Ву Тхань Конг, представитель RCA Living, представил модель "города в 15 минутах" в Royal Central Park.

По словам г-на Ву Тхань Конга, представителя RCA, Royal Central Park внесет значительные изменения в качество жизни и структуру городской инфраструктуры Бишкека. Когда 60 000 человек будут жить, работать и учиться в одном районе, количество личного транспорта в центре города может сократиться до 30% в день, а среднее время ежедневных перемещений: до 15–20 минут. Это приведет к снижению пробок и загрязнения воздуха, а также окажет прямое влияние на производительность труда, физическое и ментальное здоровье жителей.

Свыше 71,4% площади Royal Central Park отведено под озеленение, водоемы и многоуровневую инфраструктуру, что превращает проект в естественную сеть социальных точек притяжения - от парков, пешеходных улиц и площадей до кафе у озер. Все это способствует росту взаимодействия и укреплению связей между людьми.

С точки зрения человеческого капитала, г-н Ким Николай Владимирович, CEO Amanat Invest, подчеркнул значение так называемых "жителей 15 минут" - активных людей, стремящихся к новым впечатлениям, ценящим общественные связи и качество внутренней жизни. Интегрированная городская модель требует не только изменений в градостроительстве, но и трансформации образа жизни: от замкнутости - к открытому общению, от индивидуализма - к общности.

Господин Ким Николай Владимирович - генеральный директор Amanat Invest во время презентации на тему "житель 15-минутного города"

"Я видел, как соседи становились друзьями, коллегами, даже партнерами по бизнесу - только потому, что однажды встретились на детской площадке у дома. Это ценность, которую невозможно измерить в квадратных метрах или денежной стоимости", - поделился г-н Ким Николай Владимирович.

Живое обсуждение в ходе панельной дискуссии показало огромный интерес со стороны общества. Прозвучали десятки вопросов: "Что самое сложное при реализации модели города 15 минут?", "Какие конкретные шаги предпринимает Бишкек для адаптации этой модели?", "Какова роль молодежи в построении города 15 минут?" - все это сделало TED Talk № 2 настоящей открытой диалоговой площадкой, стимулирующей мышление и действия ради устойчивого городского будущего.

Участники активно задавали вопросы в ходе дискуссии.

Мероприятие стало ярким подтверждением того, что Бишкек может стать первопроходцем в Центральной Азии в реализации модели "15 минут", если грамотно использовать свои преимущества: компактный масштаб, активное сообщество и флагманские проекты, такие как Royal Central Park.

Следующий этап этого вдохновляющего пути - TED Talk № 3, который состоится в августе и будет посвящен теме "Расшифровка новой ценности недвижимости - больше не вопрос цены за м²". Событие предложит реальные кейсы и научные данные, чтобы ответить на главный вопрос: "Когда на первое место выходит качество жизни - что действительно определяет ценность места, где мы живем?"

Продолжим вместе с серией мероприятий TED Talk исследовать современные тенденции в выборе места для жизни - там, где на первый план выходит качество жизни, и каждый квадратный метр - это не просто цифра, а ценный опыт.