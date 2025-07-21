В Бишкеке прошел первый международный турнир по профессиональному боксу

Сегодня на ледовой арене "Бишкек Арена" состоялся первый в истории Кыргызстана международный турнир по профессиональному боксу, организованный японской промоутерской компанией SAIKOU LUSH.

В масштабном спортивном мероприятии приняли участие спикер Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Нурланбек Тургунбек уулу, директор Государственного агентства по делам физической культуры и спорта при Кабинете Министров Айбек Абдымомунов, президент Национального олимпийского комитета Умбеталы Кыдыралиев, семикратный чемпион мира по профессиональному боксу Орзубек Назаров, представители компании SAIKOU LUSH, а также многочисленные поклонники бокса.

На ринг вышли спортсмены из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Японии, Уганды и Филиппин, проведя поединки международного уровня.

Особое внимание зрителей привлёк дебютный бой серебряного призёра Олимпиады в Париже Мунарбека Сейитбек уулу на профессиональном ринге.

Международное спортивное событие сопровождалось концертными номерами известных отечественных исполнителей, придавшими мероприятию праздничную атмосферу.

Турнир прошёл при поддержке Государственного агентства по делам физической культуры и спорта при Кабинете Министров Кыргызской Республики, став значимым шагом в развитии профессионального бокса в стране.