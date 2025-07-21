Вице-мэр Бишкека рассказала о дефиците педагогов в столице

В школах Бишкека сейчас дефицит педагогов в 300 вакантных мест, поделилась на пресс-конференции вице-мэр города Бишкек Виктория Мозгачева.

По её словам, мэрия вместе с Министерством просвещения уже работает над тем, чтобы к началу учебного года все эти позиции были заняты.

В общей сложности в столице трудятся почти 12 тысяч педагогов: около 10,3 тысячи из них преподают в школах, а остальные заботятся о малышах в детских садах.

Кроме того, вице-мэр уточнила, что учителям начисляются дополнительные выплаты из бюджета города, которые включаются в их зарплату и зависят от разных условий.

Отметим, что в августе 2020 года нехватка педагогов было на сотню больше. В школах Бишкека тогда было 400 вакантных мест.