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Вице-мэр Бишкека рассказала о дефиците педагогов в столице

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- Азиз Осмонов
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В школах Бишкека сейчас дефицит педагогов в 300 вакантных мест, поделилась на пресс-конференции вице-мэр города Бишкек Виктория Мозгачева.

По её словам, мэрия вместе с Министерством просвещения уже работает над тем, чтобы к началу учебного года все эти позиции были заняты.

В общей сложности в столице трудятся почти 12 тысяч педагогов: около 10,3 тысячи из них преподают в школах, а остальные заботятся о малышах в детских садах.

Кроме того, вице-мэр уточнила, что учителям начисляются дополнительные выплаты из бюджета города, которые включаются в их зарплату и зависят от разных условий.

Отметим, что в августе 2020 года нехватка педагогов было на сотню больше. В школах Бишкека тогда было 400 вакантных мест.


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URL: https://www.vb.kg/448358
Теги:
образование, Бишкек, Кыргызстан
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