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Пограничники отказывают во въезде в РФ гражданам РТ и РУЗ

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- Азиз Осмонов
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Пограничники отказывают во въезде в Россию гражданам Таджикистана и Узбекистана при выявлении в их гаджетах подписок на паблики террористических и экстремистских организаций, а также на радикальные каналы. Это следует из более чем 20 судебных материалов, которые изучил ТАСС.

В одном из документов говорится, что гражданин Таджикистана Дилшоду А. не прошел пограничный контроль из-за выявления подписок на каналы с проповедями представителей исламских радикальных течений, запрещенных на территории России. "В ходе проверки добровольно предоставленного мобильного устройства установлено, что в видеохостинге YouTube, выявлены подписки на исламские каналы, в которых опубликованы видеозаписи исламских радикальных проповедников, запрещенных на территории РФ. Помимо этого, Дилшод А. просматривал контент, направленный на антироссийскую пропаганду", - говорится в документе.

В другом материале указано, что гражданину Узбекистана Акмалжону Б. отказали во въезде в Россию из-за просмотра каналов религиозных блогеров радикальных взглядов, а также видео с деятельностью террористических организаций. "Должностными лицами пограничной службы дана оценка указанным обстоятельствам и сделан вывод, что у Акмалжона Б. имеется повышенный интерес к проповедникам радикального толка, а также вывод о наличии угрозы безопасности Российской Федерации", - уточняется в материалах.

Также у нескольких лиц, не прошедших пограничный контроль, обнаружили подписки на проукраинские каналы, а также переписки с осуждением действий российских правоохранителей. Так, у одного из граждан Таджикистана в смартфоне выявили факты просмотра в YouTube видеороликов религиозных материалов, украинских каналов, видеозаписей о действиях украинских спецслужб, а в переписках обнаружили сообщения с осуждением специальных служб Российской Федерации, которые проводят тщательную проверку граждан Таджикистана. При этом некоторые приехавшие пытались чистить переписки в мессенджерах перед прохождением границы.


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URL: https://www.vb.kg/448360
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