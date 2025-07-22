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Кыргызстан примет отборочный турнир Кубка Азии U-17 по женскому футболу

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- Самуэль Деди Ирие
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С 13 по 19 октября 2025 года столица Кыргызстана - Бишкек - примет один из этапов отборочного турнира Кубка Азии по футболу среди девушек до 17 лет. Об этом сообщила Ассоциация женского футбола Кыргызской Республики.

В отборочном этапе примут участие 27 национальных сборных, которые будут разделены на восемь групп. По итогам группового этапа в финальную часть Кубка Азии (U-17), которая пройдет в 2026 году в Китае, выйдут только победители групп.

Жеребьевка турнира состоится 7 августа, и уже известно, что женская сборная Кыргызстана U-17 попала в третью корзину посева, согласно техническому регламенту и текущему рейтингу. Кыргызстан также станет одной из стран-хозяек квалификационного раунда.

Состав корзин:

Корзина 1: Таиланд (хозяин), Австралия, Филиппины, Вьетнам (хозяин), Бангладеш, Индия, Иран, Индонезия

Корзина 2: Китайский Тайбэй, Мьянма (хозяин), Сингапур (хозяин), Узбекистан, Ливан, Непал, Гонконг, Малайзия

Корзина 3: Иордания (хозяин), Кыргызская Республика (хозяин), Гуам, Монголия, Северные Марианские острова, Таджикистан (хозяин), Туркменистан

Корзина 4: Кувейт, Макао, Саудовская Аравия (хозяин), Сирия

Проведение международного женского турнира в Бишкеке станет значимым событием для продвижения женского футбола в стране и предоставит молодым кыргызским футболисткам возможность продемонстрировать себя на международной арене.


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URL: https://www.vb.kg/448361
Теги:
футбол, Кыргызстан, женщины
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