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Нурхан Самидинов завоевал бронзу по таэквондо в Германии

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- Самуэль Деди Ирие
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Таэквондист из Кыргызстана Нурхан Самидинов принес стране бронзовую медаль на Всемирной летней Универсиаде, которая проходит в Германии с 16 по 27 июля. Об этом сообщили на официальном сайте соревнований.

Самидинов уверенно прошёл по турнирной сетке, победив спортсменов из Австралии, Японии и Египта, а в бою за бронзу одержал победу над представителем США Ёнгсоком Итаном Ганом.

Спортсмен является студентом Кыргызского государственного технического университета имени И. Раззакова.

Это уже вторая медаль для Кыргызстана на текущей Универсиаде - ранее Денис Петрашов завоевал золото в плавании.

В соревнованиях, проходящих в шести городах Германии - Бохуме, Дуйсбурге, Эссене, Мюльхайм-ан-дер-Рур, Хагене и Берлине - участвуют около 8500 студентов из более чем 150 стран. Делегация Кыргызстана представлена в таэквондо, плавании, дзюдо, лёгкой атлетике и настольном теннисе.

Универсиада - крупнейшее международное студенческое соревнование, участие в котором могут принимать студенты и недавние выпускники в возрасте от 18 до 25 лет.


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URL: https://www.vb.kg/448364
Теги:
Германия, таэквондо, Кыргызстан
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