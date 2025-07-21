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Главврач в Узгене предлагал ГКНБ взятку за сокрытие преступлений

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- Азиз Осмонов
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При передаче взятки в размере 300 тыс. сомов с поличным была задержана главный врач Узгенского МРЦПЗ и ГСЭН Б.Г.Т. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

Возбуждено уголовное дело, зарегистрированное в АИС ЕРП. Проводятся необходимые следственные мероприятия.

"В результате проводимых проверок сотрудниками ГКНБ, по пресечению коррупционных схем в системе санитарно-эпидемиологического надзора, главный врач Узгенского-Кара-Кульжинского МРЦПЗ и ГСЭН Б.Г.Т. предложила сотруднику ГКНБ взятку в размере 100 тыс. сомов за сокрытие выявленных нарушений и отказ от возбуждения уголовного дела. После отказа она продолжила изыскивать попытки подкупа увеличив сумму до 300 тыс сомов", - говорится в информации.

Продолжается работа по выявлению и пресечению коррупционных проявлений в системе здравоохранения, которые создают угрозу жизни и здоровью граждан, добавили в ГКНБ КР.


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URL: https://www.vb.kg/448365
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