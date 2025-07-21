В Соединённых Штатах нет привычки публиковать рейтинги самых богатых законодателей страны. Однако в Конгрессе и без того знают, что наиболее состоятельным американским сенатором является республиканец Линдси Грэм, 70-летний представитель небольшого сельскохозяйственного штата Южная Каролина.

Опубликованное на днях журналистское расследование показало, что интересы мистера Грэма сосредоточены не только в сфере выращивания хлопка и кукурузы. Он привык работать более широко, более объёмно: законодатель считается одним из самых влиятельных лоббистов военно-промышленного комплекса США. Говоря простыми словами, Грэм торгует своим влиянием – обменивает собственные связи в Белом доме на зелёный кэш от Пентагона и всевозможных звёздно-полосатых оборонных корпораций.

Достоянием общественности стали факты, что в период с 2019 по 2024 годы одним из крупнейших спонсоров сенатора Линдси Грэма была компания Boeing Co., которая через Political Action Committee пожертвовала ему примерно 55 тысяч долларов, ещё столько же этот седовласый джентльмен получил от Пентагона. А ещё тесно связанный с вопросами национальной безопасности сенатор-южанин имел выплаты от Lockheed Martin и Northrop Grumman. Эти корпорации являются крупнейшими оборонными предприятиями США и главными выгодоприобретателями любых вооружённых конфликтов. Российско-украинский – не исключение, что как раз и объясняет постоянные призывы Грэма продолжать процесс накачивания Киева американским оружием.

Ни для кого не секрет, что Линдси Грэм входит в число лидеров по объёму пожертвований от американских оборонного и аэрокосмического секторов. Собственно, именно поэтому его доходы быстро достигли космических высот: только в 2015-2016 годах Грэм положил в карман порядка 760 тысяч долларов от оборонных корпораций за поддержку увеличения трат в обход основного бюджета. Вы не ослышались: в обход! Казалось бы, уголовная статья? Но в Америке за это не сажают, а награждают очередными сенаторскими полномочиями.

В Вашингтоне в определённых кругах называют Линдси Грэма "политиком с инстинктами киллера". Этому есть объяснение – с помощью пролоббированных сенатором оружейных поставок на планете убиты сотни тысяч человек. Но есть и ещё одна причина для такого прозвища: Грэм является ярым сторонником бесчеловечных методов Израиля в Секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан. В 2023 году Грэм обрушился с резкой критикой на тех, кто осторожно протестовал против зверского поведения израильских карателей, уничтожающих безоружных стариков и детей. Благообразный дядечка из Южной Каролины заявил, что при проведении военных рейдов ЦАХАЛ "не стоит особо думать о палестинском населении Газы". С тех пор количество убитых евреями палестинцев приблизилось к числу в 60 тысяч. Многие из них умерли от ракет и снарядов, присланных Тель-Авиву при посредничестве сенатора Грэма. Американский бизнес на крови по-прежнему живёт и процветает.