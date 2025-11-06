Ташиев вручил коммунальщикам Балыкчи 36 единиц новой техники

Сегодня, 6 ноября 2025 года, в Балыкчи состоялась торжественная церемония передачи новой коммунальной техники, в которой принял участие заместитель председателя Кабинета министров КР - председатель ГКНБ генерал-полковник Камчыбек Ташиев.

Городу передано 36 единиц различной техники на общую сумму 100 миллионов сомов. В их числе - подметально-уборочные машины, мусоровозы, поливомоечные автомобили и техника специального назначения.

По словам Камчыбека Ташиева, новая техника внесёт значительный вклад в улучшение инфраструктуры города, повышение санитарной чистоты и качества предоставления общественных услуг.

Он также сообщил, что в ближайшее время из Стабилизационного фонда президента КР будет выделено ещё 500 миллионов сомов на развитие инфраструктуры Балыкчи. По его словам, этот шаг важен для укрепления туристического потенциала Иссык-Кульской области, поскольку город является её воротами.

Во время мероприятия Ташиев пообщался с жителями, которые подняли вопросы незаконного землепользования, обеспечения жильём и нарушений при предоставлении социальных услуг. Глава ГКНБ поручил соответствующим должностным лицам оперативно решить эти проблемы.

Жители Балыкчи выразили благодарность руководству страны за поддержку и внимание к развитию региона.