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Департамент по экспертизе сельхозкультур и садоводства подвел итоги

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- Светлана Лаптева
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Департамент по экспертизе сельскохозяйственных культур и садоводства подвёл итоги своей работы за первое полугодие 2025 года. Ведомство отчиталось о выполненных мероприятиях, контроле за качеством семян и посадочного материала, а также достижениях в сфере садоводства.

Как сообщили в департаменте, на сегодняшний день семеноводческие хозяйства и аграрии республики засыпали 63,2 тыс. тонн семян зерновых колосовых культур при общей потребности в 64,6 тыс. тонн. Это составляет 97,86% от необходимого объема. Специалисты региональных подразделений уже приступили к проверке качества засыпанных семян – работа ведётся для доведения их до кондиционного состояния.

В рамках весенних полевых работ 2025 года сельхозпроизводителям было выделено 4050,3 тонны сертифицированных семян по линии государственной дотации. Поддержку получили 2653 сельских товаропроизводителя.

Позитивная динамика наблюдается и в сфере садоводства. К посадочной кампании подготовлены 15 питомников, где выращено более 12,1 миллиона саженцев плодовых растений. Из них 3,8 миллиона - деревья (в том числе сорта яблони: Гала, Голден Делишес, Джеромини, Гренни Смит, Старкримсон, Семеренко), и свыше 8,3 миллиона - кустарниковые растения.

Отмечается, что в садоводстве начали внедряться инновационные методы защиты растений, направленные на повышение урожайности и устойчивости к болезням. Также разработаны новые сорта, адаптированные под климатические условия различных регионов страны.

"Мы будем и дальше усиливать контроль за соблюдением стандартов качества, расширять программы поддержки фермеров, внедрять современные агротехнологии и наращивать научные исследования в агросекторе", - подчеркнули в Департаменте по экспертизе сельскохозяйственных культур и садоводства.


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URL: https://www.vb.kg/448374
Теги:
сельское хозяйство, Кыргызстан
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