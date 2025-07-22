Монголия и Кыргызстан подписали соглашение о переработке шерсти

21 июля 2025 года, в рамках государственного визита президента Монголии в Кыргызскую Республику, состоялось подписание Меморандума о сотрудничестве между Министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики и Министерством продовольствия, сельского хозяйства и лёгкой промышленности Монголии в сфере переработки шерсти.

Целью подписания Меморандума является развитие двустороннего сотрудничества в области производства и переработки шерстяного сырья, повышение конкурентоспособности национальной продукции, расширение экспортного потенциала, а также внедрение передовых технологий и обмен опытом в сфере переработки шерсти.

Документ направлен на укрепление взаимовыгодного партнерства в аграрной и промышленной сферах, в частности - в области производства, переработки и продвижения продукции из шерсти. Меморандум предусматривает:

развитие партнерских связей между профильными предприятиями и организациями двух стран;

обмен опытом и информацией по технологиям, техническому оснащению и стандартам качества;

проведение совместных бизнес-встреч, взаимных визитов, выставок и семинаров;

содействие выходу шерстяной продукции на региональные и международные рынки.

Кроме того, Меморандум закрепляет намерения Сторон координировать усилия по созданию устойчивых производственно-логистических цепочек в шерстяной отрасли, что позволит повысить добавленную стоимость отечественного сырья, внедрять современные технологии и создавать новые рабочие места.

Подписание Меморандума станет значимым шагом на пути расширения кыргызско-монгольского сотрудничества в аграрной и перерабатывающей отраслях.