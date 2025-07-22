Бакыт Торобаев: ни одна шкура не останется на земле в виде отходов

Заместитель председателя кабинета министров - министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев в рамках рабочей поездки в Чуйскую область посетил кожевенный завод в селе Пригородное Аламудунского района.

- В настоящее время в нашей стране увеличивается количество мелких и крупных предприятий и цехов по переработке шкур скота, интерес к ним растёт. Это обусловлено тем, что уделяется внимание качеству шкур. В соответствии с поручением нашего Президента Садыра Жапарова ведётся непрерывная работа по строительству заводов и фабрик по переработке шкур в каждом регионе.

В результате в ближайшие годы ни одна шкура не останется на земле в виде отходов. Каждая шкура будет переработана и превращена в продукцию, приносящую доход фермерам и перерабатывающей промышленности, - сообщил Бакыт Торобаев.

Компания "Таалай Групп" имеет 2 завода по переработке шкур, которые ежегодно обрабатывают 700–800 тысяч шкур овец и коз. На предприятиях работают более сотни человек. В первом полугодии 2025 года оборот достиг 70 миллионов сомов. Обработанные шкуры и продукция из кожи экспортируются в Китай, Турцию, Пакистан, Украину, Беларусь, Индонезию и Узбекистан. Общая стоимость двух заводов составляет 4 миллиона долларов США.