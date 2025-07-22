Минсельхоз собирается возродить виноградарство в Кыргызстане

Министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев ознакомился с положением винодельческого завода и виноградного хозяйства, оказавшихся в тяжёлом состоянии в селе Виноградное Аламудунского района Чуйской области, и дал ряд поручений профильным руководителям по принятию мер на государственном уровне.

- Виноград - это культура с высокой рентабельностью. Развитие этой отрасли - требование времени. Поэтому необходимо сохранить и развивать виноградарство. Государство уделит этому особое внимание, - подчеркнул Бакыт Торобаев.

Для восстановления, запуска и развития виноградного хозяйства и завода потребуется не менее 200 млн сомов, а для достижения полной производственной мощности - от 5 до 6 лет.

С учётом того, что доля отечественной винодельческой продукции на внутреннем рынке составляет всего 1,5%, даны поручения принять безотлагательные меры: обеспечить финансирование за счёт государственных или иных источников, при необходимости привлечь частных партнёров, назначить опытное и компетентное руководство в соответствующей сфере, с целью сохранить виноградники и обеспечить урожай в 2026 году.

Четыре сельскохозяйственных участка общей площадью 307 гектаров, оказавшиеся в тяжёлом состоянии, ранее находились в долгосрочной аренде у ОсОО "Бишкеквинком". Согласно решению суда, эти участки были переданы в ведение айыл окмоту имени Абдыкерима Сыдыкова Аламудунского района.

На указанных землях расположены виноградники и установлены железобетонные шпалерные столбы. Это имущество, в соответствии с соглашением от 26 мая 2025 года, было передано в уставный капитал ОсОО "Винивин", учреждённого Государственным агентством по управлению государственным имуществом при Кабинете Министров КР.

Кроме того, винодельческий завод ОсОО "Винодел" также был передан ОсОО "Винивин" на основании того же соглашения.