Семинар по современным методам заготовки кормов прошёл в Джеты-Огузе

В Джети-Огузском районе Иссык-Кульской области состоялся семинар по современным методам заготовки кормов.

Мероприятие было организовано при участии Представительства Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединённых Наций (ФАО) в Кыргызской Республике, консультантов, менеджеров Союза кооперативов Кыргызстана и специалистов Департамента кооперации, механизации и инновационных технологий в сельском хозяйстве.

Семинар прошёл в Тонском и Джети-Огузском районах и собрал фермеров региона, представителей сельскохозяйственных кооперативов, специалистов органов местного самоуправления и других заинтересованных сторон.

Участникам были представлены современные технологии и практики заготовки кормов, а также информация по другим важным направлениям аграрного сектора - рыбоводству, животноводству, перерабатывающим кооперативам и торгово-логистическим центрам.

Данное мероприятие стало важной площадкой для обмена опытом и знаний, а также очередным шагом в развитии сельскохозяйственной кооперации и обеспечении продовольственной безопасности в Кыргызстане.