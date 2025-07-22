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Дзюдоисты Кыргызстана выступят на турнире в Улан-Баторе

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- Самуэль Деди Ирие
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В столице Монголии Улан-Батор с 25 по 27 июля пройдет международный турнир по дзюдо серии "Большого шлема", в котором примут участие и спортсмены из Кыргызстана.

Согласно данным Международной федерации дзюдо (IJF), на турнире зарегистрированы представители 29 стран. Кыргызстан будет представлен четырьмя участниками:

Ратбек Жуманазаров (до 81 кг),

Эрбол Абасбеков (до 66 кг),

Адис Орозмаматов (до 66 кг),

Алмазжан уулу Тегин (до 81 кг).

Турниры серии Grand Slam - одни из крупнейших в мировом дзюдо и важны для накопления рейтинговых очков. Кыргызстанская команда рассчитывает на успешное выступление и поддержку болельщиков.


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URL: https://www.vb.kg/448384
Теги:
дзюдо, Монголия, Кыргызстан
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