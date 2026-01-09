Франк укрепляется на фоне экономического кризиса и обгоняет другие валюты

Падение доллара стало одним из главных событий финансового 2025 года, пишет NZZ. Американская валюта подешевела ко всем 15 крупнейшим валютам мира. Это связано с тем, что именно США стали источником серьезных экономических потрясений.

В 2025 году доллар утратил роль "валюты-убежища" в неспокойные времена, а франк эту роль вновь подтвердил. Во многом потому, что именно США стали источником серьезных экономических потрясений: торговая политика страны резко изменилась.

На протяжении десятилетий Соединенные Штаты выступали двигателем снятия торговых барьеров. Это поменялось 2 апреля. В этот день президент Дональд Трамп объявил о новом режиме пошлин в отношении многих стран и регионов. Заявленные вначале тарифы позже в основном снизились. Но средняя ставка пошлин всё равно выросла с 2,3 до 14%. Такого уровня в последний раз достигали в 1939 году.

Доллар заметно ослаб

Эта перемена встряхнула рынки и запустила снижение доллара. "Гринбек" (от англ. greenback - "зелёная спинка") - так американскую валюту называют из-за ее цвета - подешевел ко всем 15 крупнейшим валютам мира. Сильнее всего - к шведской кроне (–20%), мексиканскому песо (–16%) и швейцарскому франку (–14%). Лишь по отношению к иене доллар почти не снизился.

Апрельский перелом политического курса определил весь год: заметно восстановиться "гринбек" уже не смог. Главный инвестиционный директор Санкт-Галленского кантонального банка (St.Galler Kantonalbank) Томас Штукки считает падение доллара одним из главных событий финансового 2025 года. В торгово-взвешенном выражении валюта потеряла около 7% стоимости.

"С точки зрения франка 2025 год был скорее не самым примечательным", - говорит Карстен Юниус. При этом, по его словам, во втором квартале Швейцарский национальный банк (SNB) вмешивался в торговлю долларом на валютном рынке - "в разумных и ограниченных масштабах", добавляет главный экономист банка J. Safra Sarasin.

Евро в итоге подешевел к франку примерно на 1%. Юниус связывает это, в частности, с тем, что разница процентных ставок между зоной франка и еврозоной достигла около 2,6 процентного пункта. Это крайне высокий уровень, самый большой со времен воссоединения Германии.

Британский фунт, китайский жэньминьби и японская иена просели заметнее - на 5%, 9% и 12% соответственно. Относительную устойчивость к франку показали лишь немногие валюты, например шведская крона.

Ключевые ставки были не главным фактором, но останутся важным показателем

Денежно-кредитная политика разных экономических зон в прошлом году играла для валютных курсов лишь второстепенную роль. С одной стороны, на первый план вышли другие темы. С другой - Швейцарский национальный банк (SNB), Федеральная резервная система США (Fed) и Европейский центральный банк (ЕЦБ) продолжали цикл снижения ставок.

SNB снизил ключевую ставку в два шага по 0,25 процентного пункта - до 0%. ЕЦБ четыре раза уменьшал ставку на ту же величину - до 2%. А Fed провел три снижения по 0,25 процентного пункта, установив целевой диапазон 3,5–3,75%.

На 2026 год участники рынка в основном ожидают, что SNB больше не будет менять ставку. Сам регулятор подчеркивал, что видит "довольно высокую планку" для возврата к отрицательным ставкам. Некоторые наблюдатели допускают первое повышение ставки в начале 2027 года.

Похожая картина и в еврозоне. Судя по деривативным рынкам, сейчас участники не закладывают снижение ставок в следующем году. Член правления ЕЦБ Изабель Шнабель (Isabel Schnabel) несколько недель назад намекнула, что следующий шаг регулятора может быть уже повышением ставки.

А вот в США многие ждут дальнейших снижений ставок. Рынок предполагает два шага по 0,25 процентного пункта - в апреле и июле. Неопределенности добавляет смена руководителя ФРС США: срок полномочий председателя Джерома Пауэлла заканчивается в мае. Президент Трамп в последние месяцы резко критиковал Пауэлла, считая его политику слишком жесткой. Заметное снижение ставки снова усилило бы давление на доллар в международной торговле.

Выбор нового главы Fed

Дальнейшая судьба "гринбека", по словам Штукки, во многом зависит от того, насколько Трампу удастся усилить контроль над процентной политикой Fed. Важная часть этой головоломки - назначение преемника Пауэлла. На рынках обсуждают сценарий, при котором новый руководитель ФРС США уже на первом заседании в июне может снизить ставку - как сигнал "новой эпохи".

Не менее интересно, сумеет ли выбранный Трампом преемник Пауэлла выстроить остальных членов органа ФРС США, определяющего ставку, в одну линию, или сопротивление идее "слабого доллара" окажется заметнее. Впрочем, экономисты не ждут открытого бунта. При этом, как отмечает Юниус, несколько голосов "против" на последних решениях по ставке показывают: разброс мнений в ФРС США растет. На 2026 год Юниус прогнозирует небольшое укрепление франка по отношению к евро и доллару.

Источник: ИноСМИ