Кыргызстанские борцы завоевали три медали на рейтинговом турнире в Венгрии

В Будапеште состоялся четвёртый и заключительный рейтинговый турнир 2025 года по вольной борьбе, на котором спортсмены из Кыргызстана завоевали три медали.

Серебро в весовой категории до 61 кг выиграл Тайырбек Жумашбек уулу, уступив в напряжённом финале борцу из Японии. Победа ускользнула за 10 секунд до завершения схватки.

В этой же весовой категории Бекназ Алмаз уулу стал бронзовым призёром. Он проиграл Жумашбек уулу в полуфинале, но затем победил соперника из Турции в борьбе за третье место.

Третью медаль для сборной принесла Айпери Медед кызы. Она взяла реванш у американки, которой уступила ранее, и в схватке за бронзу досрочно победила представительницу Южной Кореи.

Орозобек Токтомамбетов (до 74 кг) начал турнир с победы над борцом из Польши, но уступил американцу и завершил выступление без наград.

Таким образом, кыргызстанская сборная успешно завершила выступление на крупном международном турнире, продемонстрировав высокий уровень подготовки.