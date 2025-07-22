Максим Лисицын – новый главный тренер ФК "Алга"

Футбольный клуб "Алга" Бишкек официально объявил о назначении Максима Павловича Лисицына на должность главного тренера основной команды. Об этом сообщила пресс-служба клуба 21 июля 2025 года.

Назначение Лисицына стало частью новой стратегии "Алги", направленной на обновление тренерского штаба и повышение конкурентоспособности команды в рамках Премьер-лиги Кыргызстана и национальных турниров.

Максим Лисицын - опытный специалист, ранее работал с рядом профессиональных клубов как в Кыргызстане, так и за его пределами. За свою карьеру он зарекомендовал себя как тактически грамотный и требовательный тренер, способный работать с молодыми игроками и добиваться стабильных результатов.

"Мы уверены, что профессионализм Максима Павловича, его лидерские качества и богатый опыт помогут "Алге" вернуть былую славу и добиться высоких спортивных целей", - отметили в клубе.

В ближайшие дни Лисицын начнёт тренировки с командой и определит кадровые задачи на вторую половину сезона. Также ожидается, что он примет участие в летней трансферной кампании клуба.

Добро пожаловать в клуб, Максим Павлович!