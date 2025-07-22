"Бишкек" сыграет с чемпионом Казахстана "Жайык" в Лиге чемпионов CAVA

Команда "Бишкек" из Кыргызстана продолжит выступления на Лиге чемпионов CAVA по волейболу, которая проходит на Мальдивских островах. Сегодня, 22 июля, в заключительном туре группового этапа "Бишкек" сыграет с действующим чемпионом Казахстана - командой "Жайык".

Начало матча запланировано на 14:00 по бишкекскому времени.

Перед этой встречей "Бишкек" уверенно лидирует в турнирной таблице с 11 очками, выиграв все четыре предыдущих матча. Команда "Жайык" занимает второе место с 10 очками.

Этот матч станет решающим в борьбе за выход в следующий этап турнира. Победа поможет укрепить позиции и гарантировать себе место в плей-офф.

Фанаты и любители волейбола ожидают упорной и зрелищной игры между двумя сильнейшими командами региона.