Погода
$ 87.25 - 87.63
€ 100.90 - 101.80

"Бишкек" сыграет с чемпионом Казахстана "Жайык" в Лиге чемпионов CAVA

207  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Команда "Бишкек" из Кыргызстана продолжит выступления на Лиге чемпионов CAVA по волейболу, которая проходит на Мальдивских островах. Сегодня, 22 июля, в заключительном туре группового этапа "Бишкек" сыграет с действующим чемпионом Казахстана - командой "Жайык".

Начало матча запланировано на 14:00 по бишкекскому времени.

Перед этой встречей "Бишкек" уверенно лидирует в турнирной таблице с 11 очками, выиграв все четыре предыдущих матча. Команда "Жайык" занимает второе место с 10 очками.

Этот матч станет решающим в борьбе за выход в следующий этап турнира. Победа поможет укрепить позиции и гарантировать себе место в плей-офф.

Фанаты и любители волейбола ожидают упорной и зрелищной игры между двумя сильнейшими командами региона.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/448393
Теги:
волейбол, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  