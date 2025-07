Тайсон Фьюри назвал двух бойцов, с которыми не намерен драться

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Тайсон Фьюри официально подтвердил своё возвращение в профессиональный бокс и рассказал о своих планах на будущее, а также назвал двух бойцов, с которыми не намерен драться.

36-летний "Цыганский король" завершил карьеру в январе этого года после двух поражений от Александра Усика, но последние недели активно намекал на возвращение. На фестивале BoxFest Фьюри заявил, что в 2025 году боёв не будет, так как занят съёмками второго сезона шоу "At Home With The Furys". Однако следующий год обещает стать для него насыщенным.

Фьюри подтвердил, что следующий бой состоится 18 апреля 2026 года на легендарном стадионе "Уэмбли" в Лондоне - это будет долгожданная трилогия с украинцем Александром Усиком.

"Мой последний бой был для меня ясной победой", - отметил Фьюри, добавив, что пересмотрел запись поединка более 250 раз и уверен в своём превосходстве. Он также отметил, что хочет честной борьбы и справедливого результата в предстоящем поединке.

Кроме Усика, Тайсон выразил желание сразиться с Энтони Джошуа - долгожданный бой, который обсуждается уже много лет, но так и не состоялся.

Однако, несмотря на открытость к новым вызовам, Фьюри категорично исключил возможность боёв с Агитом Кабайелем и Джозефом Паркером.

"Они мои братья, прекрасные люди и будущие чемпионы мира. Я желаю им всего наилучшего, но с ними я не выйду в ринг ни за какие деньги. Некоторые вещи не стоят боя", - подчеркнул Тайсон.