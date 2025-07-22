"Мурас Юнайтед" вышел в финал Кубка Кыргызстана

В ответном матче полуфинала Кубка Кыргызской Республики по футболу "Мурас Юнайтед" на своем поле одержал волевую победу над командой "Бишкек Сити" со счётом 1:0. Эта победа позволила "Мурас Юнайтед" пройти в финал турнира по сумме двух встреч - 2:1.

Игра прошла на домашнем стадионе "Мурас Юнайтед" при поддержке многочисленных болельщиков. Несмотря на то, что матч был напряжённым и обе команды имели свои моменты, хозяева поля сумели реализовать единственный гол и сохранить преимущество до финального свистка.

Для "Бишкек Сити" эта встреча стала завершением борьбы за Кубок в текущем сезоне. Команда приложила максимум усилий, но не смогла переломить ситуацию после поражения в первом матче.

Финальный матч Кубка Кыргызстана с участием "Мурас Юнайтед" станет центральным событием национального футбольного календаря. Дата и соперник по финалу будут объявлены дополнительно.

Победа "Мурас Юнайтед" - важный шаг к завоеванию титула и подтверждение высокого уровня команды в нынешнем сезоне.