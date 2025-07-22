В Бишкеке представили новые инициативы по дебюрократизации госсистемы

21 июля 2025 года по поручению заместителя председателя кабинета министров КР, министра юстиции и директора Национального института стратегических инициатив при Президенте КР Аяза Баетова на площадке МЭК КР состоялось межведомственное совещание по реализации механизма "Регуляторная гильотина" (Zero Plus). Организаторами выступили Министерство экономики и коммерции и Национальный институт стратегических инициатив.

В рамках совещания подведён первый предварительный итог кампании по инвентаризации разрешительных документов. Из 32 государственных органов, обязанных предоставить обоснования по каждой выдаваемой справке, лицензии или сертификату, это сделали 27. Некоторые из поступивших форм содержат неточности: неполный перечень документов, отсутствие правового и экономического обоснования, дублирование и необоснованные процедуры.

Рабочая группа начала оценку качества и полноты представленных данных. Органам, допустившим отклонения от утверждённой формы, будет направлена обратная связь. В случае, если в установленные сроки доработка не будет произведена, соответствующие документы будут включены в проект перечня на отмену.

Механизм "Регуляторная гильотина" внедряется в соответствии с распоряжением Кабинета Министров от 30 июня 2025 года № 552-т. Цель реформы - пересмотр разрешительной системы с фокусом на устранение избыточных, устаревших и дублирующих требований, мешающих ведению бизнеса и инвестиционной активности. Реформа реализуется поэтапно: инвентаризация, классификация, экспертная оценка и подготовка проекта Указа Президента.

Как отметил заместитель директора НИСИ Шумкарбек Адилбек уулу, задача государственной системы - не наращивать бюрократию, а обеспечивать предсказуемые и прозрачные правила. В рамках механизма регуляторной гильотины любой документ, не прошедший доказательный фильтр, рассматривается как избыточный и подлежащий отмене.

В ходе мероприятия также были озвучены новые инициативы в рамках дебюрократизации государственной системы:

- Инициатива "Кийинки кызмат". Данная инициатива подразумевает внедрение проактивных государственных услуг, которые предоставляются автоматически - по факту наступления жизненного события - без подачи отдельного заявления физическим или юридическим лицом. Проактивный подход к оказанию госуслуг основан на международной практике и доказал свою эффективность. Автоматическое предоставление услуг позволяет существенно сократить административные барьеры, повысить удовлетворённость населения, снизить уровень бюрократии и увеличить прозрачность государственного управления.

- Инициатива "Территориальная гильотина государственных органов".

Предлагается провести оценку целесообразности сохранения одного из уровней территориального управления - областного или районного - в отдельных государственных органах.

Повод: многие госорганы продолжают использовать трёхуровневую систему управления (центральный - областной - районный), что ведёт к дублированию функций, усложнению процессов и неэффективному расходованию ресурсов. Учитывая развитие цифрового управления и усиление потенциала районного уровня, предполагается:

поручить органам с трёхуровневой структурой провести оценку необходимости одного из промежуточных уровней (областного или районного);

представить обоснование его сохранения либо предложения по реорганизации структуры.

- Инициатива по токенизации недр. Предполагает перевод прав на активы (месторождения, металлы и др.) в цифровую форму с использованием блокчейн-технологий. Это повышает прозрачность, снижает издержки, устраняет бюрократию и делает недра доступными для более широкого круга инвесторов. Смарт-контракты автоматизируют учёт и обращение ресурсов.