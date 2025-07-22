В Бишкеке состоялась премьера кыргызского триллера "SOS: Жардамга!"

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В Бишкеке состоялась премьера психологического триллера "SOS: Жардамга!" режиссера Асхата Субанбекова. Лента вызвала обсуждение среди зрителей, поскольку подобный жанр до этого практически не был представлен в кыргызском кино.

Сюжет разворачивается вокруг восьми друзей, отправившись на квест, организованный в заброшенном морге. В поисках острых ощущений ребята не подозревают, что вместо обычной игры окажутся втянутыми в смертельную игру.

Несмотря на ограниченные ресурсы, режиссеру удалось выстроить крепкую драматургию и создать напряжение в каждой сцене. Фильм держит в постоянном эмоциональном тонусе и демонстрирует, как страх способен проявить в человеке самые разные и неожиданные качества. Не исключено, что "SOS: Жардамга!" может стать отправной точкой для развития жанра триллера в нашем отечественном кинематографе.