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В Бишкеке состоялась премьера кыргызского триллера "SOS: Жардамга!"

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- Бакыт Басарбек
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Автор фото Райым Мирсланов

В Бишкеке состоялась премьера психологического триллера "SOS: Жардамга!" режиссера Асхата Субанбекова. Лента вызвала обсуждение среди зрителей, поскольку подобный жанр до этого практически не был представлен в кыргызском кино.

Сюжет разворачивается вокруг восьми друзей, отправившись на квест, организованный в заброшенном морге. В поисках острых ощущений ребята не подозревают, что вместо обычной игры окажутся втянутыми в смертельную игру.

Несмотря на ограниченные ресурсы, режиссеру удалось выстроить крепкую драматургию и создать напряжение в каждой сцене. Фильм держит в постоянном эмоциональном тонусе и демонстрирует, как страх способен проявить в человеке самые разные и неожиданные качества. Не исключено, что "SOS: Жардамга!" может стать отправной точкой для развития жанра триллера в нашем отечественном кинематографе.


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URL: https://www.vb.kg/448410
Теги:
кино, Бишкек, Кыргызстан
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