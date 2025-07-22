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Камчыбек Ташиев: "Городской выпускник медвуза не поедет работать в село!"

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- Бакыт Басарбек
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Заместитель председателя Кабинета Министров КР, председатель ГКНБ, генерал-полковник Камчыбек Ташиев в беседе с корреспондентом VB.KG поделился своим мнением о том, как решить проблему нехватки медицинских кадров в регионах страны.

По его словам, для этого необходимо пересмотреть правила поступления в вузы и формат ОРТ.

"По моему мнению, одной из основных причин, по которой выпускники медицинских вузов не желают ехать работать в регионы, является то, что большинство из них - городские. В медицинские вузы поступают в основном выпускники столичных школ, так как у них больше возможностей для получения качественного образования. Абитуриенты из сельской местности не могут на равных конкурировать с ними в силу ряда объективных и субъективных причин. В результате даже очень способные дети получают низкие баллы по результатам ОРТ, от чего теряют шансы поступить.

В этой связи, думаю, что необходимо снизить пороговые баллы для поступления в медвузы для выпускников из сельских школ с обязательным их трудоустройством на малой родине после окончания вуза.

Кроме того, также следует отметить, что, как признал в своем интервью один из участников разработки заданий для ОРТ вице-президент Кыргызской академии образования Мелис Музурманов, несмотря на то что вопросы Общереспубликанского тестирования напрямую связаны с учебной программой, они сформулированы иначе. То есть, таким образом, Министерству просвещения КР также необходимо совместно с НЦТ пересмотреть вопросы ОРТ", - сказал Камчыбек Ташиев.


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URL: https://www.vb.kg/448411
Теги:
вуз, Кыргызстан, медицина, Камчыбек Ташиев
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