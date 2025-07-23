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Второй урожай моркови поможет обеспечить внутренний рынок Кыргызстана

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- Светлана Лаптева
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Из-за нехватки моркови по всей стране по поручению министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР Бакыта Торобаева были проведены выездные проверки (мониторинг) участков, засеянных морковью для получения второго урожая.

В 2025 году в Московском районе Чуйской области морковь была посеяна на общей площади 1293 гектара. Дополнительно, чтобы получить второй урожай, засеяно ещё 223 гектара земли:

в айыльном аймаке Нарзан - 8 гектаров,

в айыльном аймаке Мин-Булак - 215 гектаров.

Эти меры направлены на обеспечение внутреннего спроса и стабилизацию цен на морковь на рынках.

Особое внимание уделяется экономии воды - на этих участках применяется капельное орошение. В целом по району на 1132 гектарах уже установлены капельные системы, что помогает эффективно использовать водные ресурсы и повышает урожайность.

По итогам мониторинга было отмечено, что работы на местах ведутся в плановом режиме. Полученный второй урожай моркови поможет обеспечить внутренний рынок и удовлетворить потребности населения.


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URL: https://www.vb.kg/448419
Теги:
сельское хозяйство, Кыргызстан
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