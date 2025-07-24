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В КР усиливается контроль за качеством продуктов животного происхождения

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- Светлана Лаптева
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В Кыргызстане ведется планомерная работа по обеспечению безопасности пищевой продукции животного происхождения. Об этом сообщили в отделе химико-токсикологии и ветеринарно-санитарной экспертизы Центра ветеринарной диагностики и экспертизы при Ветеринарной службе Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР.

В лабораторных условиях специалисты выявляют остатки антибиотиков и антимикробных химиотерапевтических веществ в мясе, молоке, яйцах, рыбе и мёде. В настоящее время исследуется свыше 70 различных соединений. Такая работа способствует не только защите здоровья потребителей, но и расширению экспортного потенциала страны.

Кроме того, в рамках лабораторных исследований проводится анализ на наличие:

токсичных тяжёлых металлов, таких как кадмий, свинец и мышьяк;

хлорорганических пестицидов, представляющих угрозу для экологии и человека.

Одно из направлений деятельности отдела - идентификация вида мяса. С применением современных методов в сыром мясном сырье можно точно определить происхождение мяса: от баранины и говядины до мяса курицы, свиньи, лошади, а также собак и кошек.

Также проводится оценка химико-физических показателей продуктов: измеряются влажность, кислотность, содержание белков и жиров - эти параметры напрямую влияют на качество и безопасность пищи.

В стране успешно функционируют 12 ветеринарных лабораторий, прошедших аккредитацию по международному стандарту ISO/IEC 17025. Из них три находятся в Бишкеке, три - в Оше, и по одной - в Таласе, Нарыне, Баткене, Джалал-Абаде, Балыкчы и Караколе.

Специалисты подчеркивают: наличие аккредитованных лабораторий жизненно важно для обеспечения биологической безопасности, контроля эпидемиологических рисков и международного признания отечественной продукции.


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URL: https://www.vb.kg/448421
Теги:
Кыргызстан, животные
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