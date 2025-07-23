Димаш Кудайберген удостоен звания Народного артиста Кыргызстана

Казахстанский певец Димаш Кудайберген удостоен звания Народного артиста Кыргызской Республики. Соответствующий указ подписал президент Садыр Жапаров. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, награду артисту вручил государственный секретарь Марат Иманкулов на международном музыкальном фестивале "Мейкин Азия" прошедшем 22 июля на берегу озера Иссык-Куль.

Гран-при фестиваля получила участница из Румынии певица Мария-Диана Стынчуляша. Ей вручил награду министр культуры, информации, спорта и молодежной политики КР Мирбек Мамбеталиев.

Концертную программу "Мейкин Азия" вместе посмотрели президент Кыргызстана Садыр Жапаров и президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, находящийся с государственным визитом в республике.

Фестиваль "Мейкин Азия" проводится с 2013 года Министерством культуры КР и направлен на поддержку молодых исполнителей популярной музыки. Мероприятие проходит исключительно в Кыргызстане.