ГНС провела встречу с администрацией рынков. Что изменится для бизнеса

Государственная налоговая служба Кыргызской Республики провела рабочую встречу с представителями администраций рынков по вопросам изменений в налоговом законодательстве. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в мероприятии приняли участие сотрудники налоговых органов, а также представители администраций таких рынков, как "Дордой", "Мадина", "Кудайберген", "Элитстрой", "Дордой дыйкан", "Азиз" и других.

В ходе совещания участникам были разъяснены изменения и дополнения, вносимые в Налоговый кодекс Кыргызской Республики, в частности:

– Исключение ставок 0,1% и 1% в упрощённой системе налогообложения на основе единого налога. Вместо них установлена единая ставка в размере 0,5% при годовом обороте до 50 млн сомов;

– Предоставление налогоплательщикам права выбора метода уплаты налога на основе патента. Субъекты, осуществляющие торговую деятельность, смогут уплачивать налог по патенту, исходя из заявленного объёма выручки, планируемой к получению в текущем календарном году;

– Запрет субъектам, применяющим общий налоговый режим, включать в налоговые вычеты суммы расходов на приобретение товаров у субъектов, работающих по патенту или в зонах торговли с особым налоговым режимом.

– Ограничение для субъектов, применяющих патент, в части осуществления экспортно-импортных операций;

– Ограничение для субъектов, применяющих особый режим, в части осуществления импортных операций.