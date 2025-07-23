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Фотоловушки, следы и редкие виды: как прошла экспедиция в Нарыне

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В Нарынском государственном природном заповеднике завершилась десятидневная экспедиция с участием эковолонтеров. Совместные полевые работы были организованы в рамках годового плана и прошли на территории особо охраняемой природной зоны.

Основная цель экспедиции - мониторинг дикой природы и сбор данных с фотоловушек, установленных в 2024 году. Участники наблюдали за состоянием экосистем, фиксировали следы диких животных и птиц, проводили визуальные наблюдения и оценивали экологическую обстановку.

Собранная информация будет использована для оценки численности редких и охраняемых видов. Данные пополнят научный фонд заповедника и помогут в разработке мер по сохранению биоразнообразия региона.

В администрации заповедника подчеркивают, что такие экспедиции не только важны с научной точки зрения, но и способствуют повышению экологической культуры и вовлечению граждан в вопросы охраны природы.


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URL: https://www.vb.kg/448429
Теги:
Нарынская область
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