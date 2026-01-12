Погода
В Жайылском районе мужчина пытался убить свою мать

В селе Полтавка задержан мужчина, который в ночь с 28 на 29 декабря пытался убить свою 75-летнюю мать, задушив её подушкой во время сна. Женщина смогла оказать сопротивление, после чего сын несколько раз ударил её по различным частям тела. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Потерпевшая обратилась в милицию. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст.138 (Истязание) УК КР.

Во время следствия сотрудники изучили переписку подозреваемого со своей супругой в WhatsApp и обнаружили сообщения, где он прямо писал о намерении убить мать.

Гражданин Ж.С., 1981 года рождения, был задержан в порядке ст.96 УПК и помещён в ИВС. Районный суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

По делу назначены необходимые экспертизы, расследование продолжается.


Теги:
покушение, семейное насилие, убийство, Чуйская область, семья
