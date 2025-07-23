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Манчестер Юнайтед подписал Брайана Мбеумо за 71 млн евро

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- Самуэль Деди Ирие
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Футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" официально объявил о подписании 25-летнего камерунского вингера Брайана Мбеумо из "Брентфорда". Сумма трансфера составила £71 миллион, включая бонусы. Контракт с игроком рассчитан до лета 2030 года с возможностью продления ещё на сезон.

Мбеумо стал одним из ключевых трансферных приоритетов для нового главного тренера "Юнайтед" Рубена Аморима, который стремится перестроить атакующую линию команды. По данным британской прессы, клубы вели переговоры более месяца, и "Брентфорд" настаивал на полной компенсации за одного из своих лидеров.

"Я мечтал играть за "Манчестер Юнайтед" с детства. Это огромная честь, и я полон решимости помочь команде бороться за титулы", - заявил Мбеумо после подписания контракта.

В прошлом сезоне Премьер-лиги Мбеумо забил 20 голов и отдал 7 результативных передач, став одним из лучших игроков чемпионата. Его универсальность позволяет играть как на флангах, так и в роли атакующего полузащитника.

Брайан уже прошёл медосмотр и присоединится к команде в США на предсезонном туре.

Этот трансфер стал вторым крупным усилением "Юнайтед" этим летом после подписания нападающего Маттеуса Куньи за £62.5 млн.


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URL: https://www.vb.kg/448433
Теги:
футбол
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