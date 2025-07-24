Урожай винограда 2025 года в Кыргызстане уже превысил прошлогодний

По итогам 2024 года в Кыргызской Республике отмечается положительная динамика в сфере виноградарства. В этом году - общий объем урожая достиг 1 530,2 тонны, что на 18,5 % превышает показатель прошлого года (1 291,6 тонны). Средняя урожайность по стране составила 23,2 центнера с гектара - рост на 19,6 % по сравнению с 2023 годом (19,4 ц/га).

В целях дальнейшего развития отрасли, в январе–мае 2025 года Департамент химизации, защиты и карантина растений при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики обеспечил ввоз 60 000 саженцев винограда из Сербии. Все саженцы прошли фитосанитарный карантинный контроль и были отобраны из числа устойчивых к вирусам и технических сортов.

Отдельные инициативы реализуются в Баткенской области, в Лейлекском районе. В айыл аймаке Жаны-Жер кооператив "Достук Кадырбек" занимается выращиванием саженцев сорта "Аватар", а кооператив "Элдик түшүм Жаңы-Жер" - сорта "Кишмиш". Также организовывается новый питомник, который будет специализироваться на выращивании саженцев сортов Аватар, Маникюр фингер и Кишмиш.

Эти меры направлены на устойчивое развитие виноградарства в стране и обеспечение аграриев качественным посадочным материалом.