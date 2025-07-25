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В Кыргызстане начал работу телефон доверия для женщин с детьми

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- Светлана Лаптева
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В рамках инициативы "Эне уйу" ("Дом мамы") в Кыргызстане запущена горячая линия поддержки для женщин, оказавшихся в кризисных обстоятельствах. Проект направлен на помощь матерям, испытывающим сложности с уходом за новорождёнными или находящимся под угрозой разлуки с ребёнком.

Звонки на линию бесплатны и анонимны - женщинам не нужно бояться, что их узнают. Горячая линия предназначена для тех, кто оказался на грани отказа от малыша, рассматривает возможность помещения ребёнка в интернат или сталкивается с домашним насилием и угрозами.

Телефон доверия доступен ежедневно с 9:00 до 21:00 по номеру: +996 (0) 501 000 216.

Руководитель Общественного фонда "Лига защитников прав ребёнка" Назгуль Турдубекова обращается ко всем женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, с призывом не бояться и не стесняться обращаться за поддержкой.


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URL: https://www.vb.kg/448441
Теги:
Кыргызстан, Горячая линия, женщины
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