В Кыргызстане начал работу телефон доверия для женщин с детьми

В рамках инициативы "Эне уйу" ("Дом мамы") в Кыргызстане запущена горячая линия поддержки для женщин, оказавшихся в кризисных обстоятельствах. Проект направлен на помощь матерям, испытывающим сложности с уходом за новорождёнными или находящимся под угрозой разлуки с ребёнком.

Звонки на линию бесплатны и анонимны - женщинам не нужно бояться, что их узнают. Горячая линия предназначена для тех, кто оказался на грани отказа от малыша, рассматривает возможность помещения ребёнка в интернат или сталкивается с домашним насилием и угрозами.

Телефон доверия доступен ежедневно с 9:00 до 21:00 по номеру: +996 (0) 501 000 216.

Руководитель Общественного фонда "Лига защитников прав ребёнка" Назгуль Турдубекова обращается ко всем женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, с призывом не бояться и не стесняться обращаться за поддержкой.