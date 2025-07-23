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"Бишкек" уступил казахстанскому "Жайыку" в Лиге чемпионов CAVA

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- Самуэль Деди Ирие
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В пятом туре Лиги чемпионов Центральноазиатской волейбольной ассоциации (CAVA) кыргызстанский клуб "Бишкек" потерпел поражение от казахстанского "Жайыка" со счётом 0:3. Об этом сообщает пресс-служба CAVA.

Несмотря на неудачу, ранее "Бишкек" одержал четыре победы подряд - над командами Club HDC, Sri Lanka Ports Authority, Help Nepal и Dhivehi Sifainge. На данный момент клуб сохраняет второе место в турнирной таблице, однако ещё не все участники сыграли свои матчи.

Турнир проходит с 17 по 23 июля в Мале (Мальдивы) и объединяет команды из Кыргызстана, Казахстана, Непала, Мальдив и Шри-Ланки. Согласно регламенту, команды играют по круговой системе, а в финале встретятся два лидера группового этапа.


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URL: https://www.vb.kg/448444
Теги:
волейбол, Казахстан, Бишкек, Кыргызстан
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