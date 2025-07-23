Чемпионат Кыргызстана по акватлону пройдет на Иссык-Куле

3 августа 2025 года на городском пляже Балыкчы (озеро Иссык-Куль) состоится чемпионат Кыргызстана по акватлону. Об этом сообщает Федерация триатлона Кыргызской Республики.

Соревнования будут проводиться в нескольких возрастных категориях:

Дети 7–8 лет - дистанция: 50 м плавание, 300 м бег. Лимит времени - 15 минут.

Дети 9–10 лет - 100 м плавание, 500 м бег. Лимит - 20 минут.

Дети 11–12 лет - 200 м плавание, 1 км бег. Лимит - 30 минут.

Подростки U-15 (13–15 лет) - 500 м плавание, 2,5 км бег. Лимит - 40 минут.

Юниоры (16–17 лет), Elite и PARA Elite (от 16 лет) - 1000 м плавание, 5 км бег. Лимит - 1 час.

Чемпионат пройдет в формате суперспринта и спринта. Организаторы подчеркивают, что цель мероприятия - популяризация триатлона и активного образа жизни среди молодежи.