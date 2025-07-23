Кыргызстан и Бахрейн сыграют сегодня в Бишкеке

Олимпийская сборная Кыргызстана (U‑23) сегодня завершит выступление на международном турнире, который проходит в Бишкеке. Вечером команда сыграет с ровесниками из Бахрейна. Матч состоится на главной арене страны - стадионе имени Долона Омурзакова. Начало - в 20:00 по местному времени.

После двух туров и Кыргызстан, и Бахрейн имеют по одному очку. Обе сборные утратили шансы на победу в турнире. Встреча станет возможностью достойно завершить выступление перед родными трибунами.

А вот борьба за первое место обещает быть напряжённой: лидирующие сборные Сирии и Омана, набравшие по четыре очка, выяснят отношения в очной дуэли. Их матч пройдёт на стадионе "Достук Арена" в Беш‑Кенгее.