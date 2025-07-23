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В Бишкеке действует запрет на передвижение грузовиков в жару

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- Бакыт Басарбек
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В целях обеспечения дорожной безопасности, сохранения качества дорог и продления срока их эксплуатации, мэрия города Бишкек вводит временные ограничения на движение тяжеловесных грузовых автомобилей по улицам города, сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

Данные меры будут действовать до 1 октября текущего года с 07:00 до 21:00. В этот период запрещается движение по муниципальным дорогам грузовых автомобилей с разрешённой максимальной массой свыше 18 тонн.

Временное ограничение не распространяется на следующие транспортные средства:

- перевозящие гуманитарную помощь и скоропортящиеся продукты питания;

- привлечённые мэрией Бишкека для строительства и ремонта автомобильных дорог;

- осуществляющие грузоперевозки на основании муниципального заказа на территории города Бишкек.

Отметим, что в жаркую погоду участились случаи повреждения асфальта тяжёлыми грузовиками.

Также горожане неоднократно высказывались за то, чтобы разрешить движение таких транспортных средств только в ночное время.

Муниципальной инспекцией совместно с УПСМ города Бишкек будут проводится ежедневные рейдовые мероприятия и данный вопрос взят на особый контроль.

В случае нарушения установленных требований нарушители будут привлекаться к ответственности в соответствии со статьей 181 Кодекса Кыргызской Республики "О правонарушениях".


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URL: https://www.vb.kg/448452
Теги:
грузоперевозки, дороги, Бишкек, мэрия
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