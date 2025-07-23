Когда О!Бонусы реально спасают: пополняйте баланс и сомами, и бонусами

Бывало у вас такое? Срочно нужно продлить интернет – сериал завис на самом интересном месте, или тебе надо позвонить по важному делу, а денег на балансе не хватает. Кошелёк где-то в другой сумке, а времени впритык.

Так вот, у абонентов О! есть классная фишка – в приложении "Мой О!" можно пополнить баланс сразу и сомами, и бонусами. Часть платишь с карты, а часть – бонусами.

Простой пример: допустим, у вас на карте 150 сомов, а тариф стоит 200. Раньше пришлось бы ждать, искать недостающую сумму. А теперь – просто добавляете 50 бонусов из "Мой О!", и всё, платёж проходит. Интернет снова с вами, сериал не зависает, вы на связи.

Как это работает

Заходите в "Мой О!" → "Моя связь". Нажимаете "Баланс" → "Пополнить" Указываете сумму и добавляете бонусы, подтверждаете – и готово!

Удобно, быстро и супервыгодно – особенно если вы регулярно пользуетесь связью О! и платите через QR в "Мой О!" – бонусы копятся довольно быстро.

А если вы ещё не знали, то "Мой О!" – это не просто приложение, это целый суперапп, который объединяет в себе мобильный банкинг O!Bank; маркетплейс O!Market; личный кабинет клиента Saima; дешёвые авиабилеты через O!Travel и, конечно, личный кабинет абонента О!.

Важно: Даже если вы не абонент О! – приложение всё равно вам доступно. Так что если у вас ещё не установлен "Мой О!" – самое время скачать или обновить и начать копить О!Бонусы. Он в Google Play и App Store.

И не забывайте: за каждую оплату связи, оплату картой O!Bank и QR-покупки через "Мой О!" вы получаете О!Бонусы. Потратить их можно на мобильную связь или на покупки у партнёров. Подробные условия на сайте o.kg.

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