Орнитологи Кыргызстана призывают спасти птиц в городах

Такой жары, кажется, еще не было. Люди страдают от рекордных температур, прячутся в тени и под кондиционерами. Но как быть тем, кто живет под открытым небом: птицам, кошкам, собакам? В городских каменных джунглях они так же мучаются от жары, жажды и отсутствия укрытий.

Редакция VB.KG обратилась к орнитологу, председателю общества "Орнитология - Кыргызская ассоциация по сохранению биоразнообразия" Адинай Ахматовой с просьбой рассказать, как можно помочь пернатым в условиях экстремальной жары.

"В такую погоду птицы нуждаются прежде всего в воде. Им негде напиться, особенно в плотной городской застройке, где нет ручьев и водоемов. Поэтому установить поилку или купальню для птиц может и должен каждый - взрослый, ребенок, офисный работник или житель многоэтажки", - говорит Ахматова.

Подойдет любая старая чашка, миска или контейнер. Главное, чтобы края не были острыми, и чтобы в посуде ранее не хранились ядовитые вещества. Воду в поилках нужно менять ежедневно.

Птицы существа малых размеров, и жара переносится ими особенно тяжело. Они обезвоживаются быстрее, чем мы. Кроме того, жара, засуха, проблемы с поливом, насыщенный выхлопами воздух делают поиск воды почти невозможным. И тут на помощь им должны прийти люди.

По всему миру жители городов ставят поилки у домов, на балконах, в парках. Это простое действие способно спасти сотни и даже тысячи пернатых жизней. И это касается не только птиц, в зной страдают и городские кошки, и собаки. Они тоже наши соседи, такие же жители города.

"Люди должны помнить: забота о птицах - это часть общей заботы о городской среде. Если высохнут деревья, исчезнет тень, станет еще жарче. Где тогда жить птицам? Поэтому очень важно сохранить зелень в городе. Полейте полисадник ночью, не дайте засохнуть деревьям, кустам, траве, - говорит Ахматова.

Орнитолог подчеркивает, что в жару гораздо важнее поилки, чем кормушки. Но если хотите привлечь птиц на дачный участок, можно установить и то, и другое, особенно если рядом есть сад, огород, цветы. Птицы - отличные помощники в борьбе с гусеницами, слизнями и улитками, а наблюдать за ними у поилки одно сплошное удовольствие.

Кстати, купальни тоже необходимы, так как птицы любят не только пить, но и чистить перья. Иногда они даже купаются в песке или в обычной луже, если найдут. А если рядом с кормушкой будет и поилка, и купальня - это будет настоящий оазис для пернатых.

Будьте людьми и напоите птиц и животных. Заботьтесь о деревьях. Сохраняйте зелень. Все это - часть одного большого дела - сделать наши города живыми и дышащими.