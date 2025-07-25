Погода
$ 87.16 - 87.56
€ 100.90 - 101.80

В Кыргызстане жара ежегодно приводит к повреждению около 200 км дорог

143  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Ташкенте, Астане и Бишкеке избыточная смертность, связанная с жарой, составляет от 19 до 21 случаев смертности на 100 тысяч человек в год для всех возрастных групп, в Ашхабаде - 25−28 случаев на 100 тысяч человек. Эти данные приводятся в докладе Всемирного банка и Глобального фонда по уменьшению опасности стихийных бедствий и восстановлению, сообщила пресс-служба представительства ВБ в Узбекистане.

Ожидается, что к 2090 году совокупная смертность, связанная с жарой, в нескольких крупных городах Центральной Азии, включая Астану и Ташкент, может достичь от 10 тысяч до 23 тысяч случаев в год.

Исследование ВБ выявило факты о вредном воздействии жары на жизнь и экономику в 70 городах региона Европы и Центральной Азии (ЕЦА), включая Узбекистана, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан.

К 2023 году рост температуры в регионе ЕЦА уже привёл к потере более 87 тысяч рабочих мест с полной занятостью. Из них более 22 тысяч - в Узбекистане и около 18 тысяч - в Азербайджане.

Ашхабад, по данным ВБ, входит в число девяти городов региона, в которых ежегодные экономические потери из-за жары к 2050 году могут составить 2,5% ВВП.

В Кыргызстане экстремальные температуры ежегодно приводят к повреждению около 200 км дорог, что влечёт за собой значительные расходы на ремонт и нарушает экономическую деятельность, зависящую от транспортной инфраструктуры, отмечается в исследовании.

Количество жарких дней в крупных городах региона, где проживает более 70% населения, к 2050 году может более чем утроиться. Согласно докладу, плотная застройка, ограниченная растительность и поверхности, задерживающие тепло, способствуют возникновению эффекта "городского острова тепла", который делает города особенно уязвимыми к негативному воздействию повышения температуры.

"За последние два десятилетия в Европе и Центральной Азии из-за жары погибли десятки тысяч человек, и к 2050 году во многих городах эта цифра может удвоиться или утроиться, сравнявшись с числом дорожно-транспортных происшествий", - отметили в ВБ.

Из-за экстремальной жары тысячи людей попадают в отделения неотложной помощи, больницы перегружены, а хронические заболевания обостряются, особенно у пожилых людей и людей из малообеспеченных семей.

Во время жары выходит из строя оборудование, перегружаются энергетические системы, останавливаются цепочки поставок. Экстремальная жара также снижает физическую и умственную работоспособность. Она замедляет работу рабочих, сокращает рабочий день и сокращает объёмы производства, особенно в секторах, связанных с экстремальной жарой, таких как строительство, транспорт и туризм.

Экстремальная жара приводит к коротким замыканиям и износу транспортных систем, усиливает засухи, повышает риск лесных пожаров, ухудшает качество воздуха и создаёт нагрузку на электросети. Значительная часть инфраструктуры региона, особенно в Центральной Азии и некоторых частях Восточной Европы, была построена в середине XX века и давно нуждается в обновлении, подчёркивается в исследовании.

Что можно сделать?

Как подчеркнули в ВБ, города могут предпринять шаги уже сейчас: "Они могут сделать городские пространства прохладнее, например, расширять кроны деревьев и обустраивать парки и сады, защитить жизни во время экстремальной жары, например, с помощью систем раннего оповещения, адаптировать инфраструктуру к более жаркому будущему, в том числе оснастив школы, больницы и жилые дома системами пассивного охлаждения и используя термостойкие материалы, а также внедрить принципы устойчивости к жаре в государственные программы".

Среди рекомендаций ВБ также - обеспечить более прохладные условия в общественном транспорте, на автобусных остановках и станциях, а также защитить транспортную инфраструктуру от воздействия высоких температур.

"Города и мэры берут на себя ведущую роль в разработке, финансировании и реализации мер по повышению устойчивости к жаре, но для достижения успеха им необходимы чёткие полномочия, стабильное финансирование и тесная координация с национальными органами власти. Немедленные действия могут помочь спасти жизни и укрепить благосостояние городов региона ЕЦА на десятилетия вперёд", - отметил старший экономист по городскому развитию Всемирного банка Мегха Муким.

В ВБ подчеркнули, что успех в борьбе за пригодные для жизни условия зависит от обеспечения действий на местах: чёткого распределения обязанностей, наращивания муниципального потенциала и включения вопросов устойчивости к жаре в повседневную деятельность органов управления: от зонирования до бюджетов и планирования общественного здравоохранения.

Источник: gazeta.uz


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/448459
Теги:
дороги, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  