В Кыргызстане жара ежегодно приводит к повреждению около 200 км дорог

В Ташкенте, Астане и Бишкеке избыточная смертность, связанная с жарой, составляет от 19 до 21 случаев смертности на 100 тысяч человек в год для всех возрастных групп, в Ашхабаде - 25−28 случаев на 100 тысяч человек. Эти данные приводятся в докладе Всемирного банка и Глобального фонда по уменьшению опасности стихийных бедствий и восстановлению, сообщила пресс-служба представительства ВБ в Узбекистане.

Ожидается, что к 2090 году совокупная смертность, связанная с жарой, в нескольких крупных городах Центральной Азии, включая Астану и Ташкент, может достичь от 10 тысяч до 23 тысяч случаев в год.

Исследование ВБ выявило факты о вредном воздействии жары на жизнь и экономику в 70 городах региона Европы и Центральной Азии (ЕЦА), включая Узбекистана, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан.

К 2023 году рост температуры в регионе ЕЦА уже привёл к потере более 87 тысяч рабочих мест с полной занятостью. Из них более 22 тысяч - в Узбекистане и около 18 тысяч - в Азербайджане.

Ашхабад, по данным ВБ, входит в число девяти городов региона, в которых ежегодные экономические потери из-за жары к 2050 году могут составить 2,5% ВВП.

В Кыргызстане экстремальные температуры ежегодно приводят к повреждению около 200 км дорог, что влечёт за собой значительные расходы на ремонт и нарушает экономическую деятельность, зависящую от транспортной инфраструктуры, отмечается в исследовании.

Количество жарких дней в крупных городах региона, где проживает более 70% населения, к 2050 году может более чем утроиться. Согласно докладу, плотная застройка, ограниченная растительность и поверхности, задерживающие тепло, способствуют возникновению эффекта "городского острова тепла", который делает города особенно уязвимыми к негативному воздействию повышения температуры.

"За последние два десятилетия в Европе и Центральной Азии из-за жары погибли десятки тысяч человек, и к 2050 году во многих городах эта цифра может удвоиться или утроиться, сравнявшись с числом дорожно-транспортных происшествий", - отметили в ВБ.

Из-за экстремальной жары тысячи людей попадают в отделения неотложной помощи, больницы перегружены, а хронические заболевания обостряются, особенно у пожилых людей и людей из малообеспеченных семей.

Во время жары выходит из строя оборудование, перегружаются энергетические системы, останавливаются цепочки поставок. Экстремальная жара также снижает физическую и умственную работоспособность. Она замедляет работу рабочих, сокращает рабочий день и сокращает объёмы производства, особенно в секторах, связанных с экстремальной жарой, таких как строительство, транспорт и туризм.

Экстремальная жара приводит к коротким замыканиям и износу транспортных систем, усиливает засухи, повышает риск лесных пожаров, ухудшает качество воздуха и создаёт нагрузку на электросети. Значительная часть инфраструктуры региона, особенно в Центральной Азии и некоторых частях Восточной Европы, была построена в середине XX века и давно нуждается в обновлении, подчёркивается в исследовании.

Что можно сделать?

Как подчеркнули в ВБ, города могут предпринять шаги уже сейчас: "Они могут сделать городские пространства прохладнее, например, расширять кроны деревьев и обустраивать парки и сады, защитить жизни во время экстремальной жары, например, с помощью систем раннего оповещения, адаптировать инфраструктуру к более жаркому будущему, в том числе оснастив школы, больницы и жилые дома системами пассивного охлаждения и используя термостойкие материалы, а также внедрить принципы устойчивости к жаре в государственные программы".

Среди рекомендаций ВБ также - обеспечить более прохладные условия в общественном транспорте, на автобусных остановках и станциях, а также защитить транспортную инфраструктуру от воздействия высоких температур.

"Города и мэры берут на себя ведущую роль в разработке, финансировании и реализации мер по повышению устойчивости к жаре, но для достижения успеха им необходимы чёткие полномочия, стабильное финансирование и тесная координация с национальными органами власти. Немедленные действия могут помочь спасти жизни и укрепить благосостояние городов региона ЕЦА на десятилетия вперёд", - отметил старший экономист по городскому развитию Всемирного банка Мегха Муким.

В ВБ подчеркнули, что успех в борьбе за пригодные для жизни условия зависит от обеспечения действий на местах: чёткого распределения обязанностей, наращивания муниципального потенциала и включения вопросов устойчивости к жаре в повседневную деятельность органов управления: от зонирования до бюджетов и планирования общественного здравоохранения.

Источник: gazeta.uz