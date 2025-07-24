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В Пакистане планируется открыть Кыргызский этнографический комплекс

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- Светлана Лаптева
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В Республиканском Доме Кино имени Чингиза Айтматова состоялась встреча, открывающая новую страницу в развитии сотрудничества между Кыргызской Республикой и Исламской Республикой Пакистан в сфере кинематографии.

Как пояснили в департаменте кинематографии, директор департамента кинематографии Кыргызской Республики Улан Адамалиев провёл переговоры с Почётным консулом Исламской Республики Пакистан в Кыргызской Республике Кашифом Юнусом и основателем торгового дома "Кыргызстан" в Лахоре Шахидом Хасаном.

В ходе встречи стороны обсудили углубление двустороннего сотрудничества в области киноискусства.

Ключевой темой переговоров стала инициатива открытия "Кыргызского этнографического комплекса" в городе Лахор (Пакистан), который станет символом дружбы и культурного обмена между двумя странами.

Также были рассмотрены вопросы подготовки Меморандума о взаимопонимании, укрепления связей между киноиндустриями Кыргызстана и Пакистана, проведения Дней кыргызского и пакистанского кино, а также дублирования и совместного проката фильмов на кыргызском и урду языках.

Кашиф Юнус отметил, что проект создания Кыргызского этнографического поселка в Лахоре внесёт значительный вклад в развитие культурных и экономических связей между Кыргызстаном и Пакистаном, а также откроет новые горизонты для сотрудничества в сфере кинематографии.

Стороны подчеркнули важность совместного производства фильмов, что будет способствовать укреплению культурных связей и взаимопонимания между народами, а также предоставит возможность кыргызским кинематографистам выйти на рынок Пакистана и привлечь новую аудиторию.

Отдельное внимание в ходе встречи было уделено вопросам дублирования фильмов, что откроет возможность для кыргызских и пакистанских кинолент быть показанными в обеих странах на родных языках, тем самым способствуя популяризации национальных культур.

Итогом переговоров стала договоренность о подготовке конкретных шагов и совместных проектов, направленных на укрепление культурного сотрудничества и развитие кинематографий двух стран.


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URL: https://www.vb.kg/448462
Теги:
кино, Пакистан, Кыргызстан
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